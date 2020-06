Todo lo que tienes que saber de Mustang Mach 1

Mustang Mach 1 está confirmado y habrá de regresar como modelo de Edición Limitada, con cartas de emoción y adrenalina superiores a Bullitt, pero que no alcancen a un Shelby.

El reto será dejar atrás al Bullitt y sus 480 hp con 420 libras pie de torque, pero no comerse al Shelby GT350 con sus 526 caballos de poder. In between hay 46 caballos bastante buenos para jugar y mi apuesta es que alcance los 500, pero también incorpore equipamiento que mejore el rendimiento y no sólo la potencia. Veamos…

Hoy se filtró un nuevo reporte que menciona la potencia que hará finalmente el Mach 1. Según el informe de Ford Authority, Mach 1 haría unos sorprendentes 525 hp y 450 libras pie de torque, sacando lo mejor de ese V8 de 5 litros atmosférico.

Comparado entonces con el GT350, tiene un hp menos, pero 30 libras pie más, nice combo, righ?

¿Cigüeñal plano?

Al parecer no, contaría con cuerpos de aceleración más amplios y un colector más grande. Pero no todo es poder, ya que Mach 1 sería –según Dave Pericak– el 5 litros más capaz en pista y por ello no reemplazaría a Bullit, sino al GT350 y al GT350R. Ya veremos qué equipamiento y aerodinámica le entregan.

Mustang Mach 1, vista trasera / Cortesía

Mustang Mach 1, ¿qué esperar?

El nombre regresará para el 2021 y está confirmado el V8 5 litros "Coyote". Además ofrecerá un equipo de high performance para ser el Mustang de 5 litros más capaz en la pista. Además, en las imágenes que lanzó Ford de su Mach 1 durante esta semana, destacan un par de aberturas en la rejilla que hacen recordar al primer Mach 1 de 1969. En aquel entonces eran faros adicionales, pero ahora podrían ser entradas de aire para maximizar el enfriamiento del motor.

Mustang Mach 1, rines / Cortesía

En cuanto al diseño general, es muy ancho, tanto como el GT350 y cuenta con un inmenso alerón, cuatro robustos escapes, rines de 19 pulgadas y neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2, para tener el caucho necesario y dominar el asfalto.

¿Cómo convivirá con la gama?

Ford tiene claro que, para continuar explorando el potencial de Mustang debe ofrecer productos tan buenos como Bullitt, pero también dar entrada y salida a estos. Por ello podría ser el fade out del histórico modelo con herencia McQueen.

No hay más datos respecto a la transmisión o mecánica, pero podríamos pensar que estaría en evaluación la caja manual de 6, la automática de 10 relaciones y la doble embrague de 7 de Shelby GT500.