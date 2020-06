Mercedes-AMG Petronas F1 en contra del racismo y la discriminación

Mercedes-AMG Petronas F1 presenta: Black Arrows en apoyo a la inclusión y diversidad en el deporte. Y todo a partir de que la temporada de la F1 arranque, tras haber sido pospuesta por la pandemia por Covid-19.

Mercedes-AMG Petronas F1 "Black Lives Matter"

Este movimiento ha causado un gran eco no sólo en la sociedad, sino en las acciones que se llevan a cabo en el deporte a razón de la inclusión, la tolerancia y la competencia. Es por ello que Mercedes-AMG Petronas F1 ha cambiado los emblemáticos colores de las "flechas plateadas" por "flechas negras". Una ejecución cromática que es la punta del iceberg para reflejar al mundo de manera gráfica la importancia de la no discriminación.

Mercedes-AMG Petronas F1 es un equipo orgulloso de su cultura y valores, donde se aprecia la contribución de todos los individuos. Los miembros hacen mención de que la experiencia es inclusiva. Sin embargo en la organización sólo el 3% de los empleados forman parte de grupos étnicos minoritarios y el 12% son mujeres.

Por ello se ha comprometido a realizar cambios de acción positiva, que serán reflejados en la institución utilizando al auto como bandera. El vehículo no sólo es negro, sino que luce las inscripciones End Racism y F1 #WeRaceAsOne.

Mercedes-AMG Petronas F1 / Cortesía

Previo al cierre de la temporada se anunciará un programa de diversidad e inclusión que constará de escuchar y sensibilizar a los miembros del equipo. Además de revisar procesos de reclutamiento y desarrollo. Si bien el cambio no será inmediato, Mercedes se compromete en fortalecerlo año con año y década por década para lograr un compromiso que será irreversible.

En las últimas semanas, los eventos en todo el mundo han reforzado la importancia de continuar luchando contra el racismo en todas las formas de discriminación. En Mercedes sabemos que la fuerza de nuestra organización radica en la diversidad de nuestra gente, y estamos orgullosos de poder utilizar una de nuestras plataformas globales más destacadas para señalar nuestro compromiso con este pricnipio fundamental para nuestra sociedad y nuestro negocio. Markus Schäfer, miembro de la junta directiva de Daimler AG, responsable de inversión grupal y presidente no ejecutivo del equipo Mercedes-AMG Petronas F1.

"Si usted es un individuo, una marca o una empresa, es muy importante que aprovechemos este momento y lo usemos para educarnos para realizar cambios significativos a la hora de garantizar la igualdad y la inclusión. Personalmente he experimentado el racismo en mi vida y he visto a mi familia y amigos experimentar el racismo. Y estoy hablando desde el corazón cuando pido un cambio. Cuando hablé con Toto sobre mis esperanzas de lo que podríamos lograr como equipo, le dije que era muy importante que nos mantuviéramos unidos. Me gustaría agradecer enormemente a Toto y a la Junta de Mercedes por tomarse el tiempo de escuchar, hablar y comprender realmente mis experiencias y mi pasión. Y por hacer esta importante declaración de que estamos dispuestos a cambiar y mejorar como negocio". Lewis Hamilton.

La Fórmula Uno es un mundo definido por el rendimiento, pero aún contiene muchas barreras para las personas que provienen de entornos que tradicionalmente no han sido parte del deporte. El racismo y la discriminación no tienen cabida en nuestro deporte o en nuestra sociedad y estoy orgulloso de apoyar al equipo, a Lewis y a Mercedes-Benz en hacer esta importante declaración. Valtteri Bottas.

El racismo y la discriminación no tienen cabina en nuestra sociedad, nuestro deporte o nuestro equipo. Esta es una creencia central en Mercedes. Pero tener las creencias correctas y la mentalidad correcta no es suficiente si permanecemos en silencio. Deseamos utilizar nuestra voz y nuestra plataforma global para defender el respeto y la igualdad. Y Silver Arrow correrá en negro durante toda la temporada 2020 para mostrar nuestro compromiso con una mayor diversidad dentro de nuestro equipo y nuestro deporte. No nos alejaremos de nuestras debilidades en esta área, ni del progreso que aún debemos hacer. Nuestra librera es nuestra promesa pública de tomar medidas positivas. Tenemos la intención de encontrar y atraer los mejores talentos de la gama más amplia posible de antecedentes y crear caminos creíbles para que puedan llegar a nuestro deporte, a fin de construir un equipo más fuerte y diverso en el futuro. También me gustaría aprovechar para agradecer a nuestra empresa matriz Mercedes-Benz y a nuestra familia de socios de equipo que han apoyado y alentado esta iniciativa. Toto Wolf, director del equipo y CEO del equipo Mercedes-AMG Petronas F1.