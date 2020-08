Mercedes me Apps: conoce la nueva oferta de aplicaciones de Mercedes-Benz

Cuando la tecnología se desarrolla teniendo en cuenta al cliente, el resultado se traduce en sistemas que facilitan la experiencia de uso y el acceso a distintos servicios. Con esto en mente, Mercedes-Benz ha desarrollado la nueva generación de Mercedes me Apps, así como su propia plataforma de desarrolladores estandarizada.

La firma alemana se ha destacado por estar a la vanguardia tecnológica y adaptarse rápidamente a los clientes en la era digital. Todo esto con el objetivo de que sea más fácil contactar a la marca sin importar el lugar o el momento para hacerlo.

Así, hace cinco años, Mercedes me permitió la vinculación del auto con el celular. A partir de allí, han desarrollado nuevos servicios que abarcan tres aplicaciones: Mercedes me, Mercedes me Store y Mercedes me Service.

Con información de la marca, fueron desarrolladas en estrecha cooperación internacional con socios (especialmente Estados Unidos y China) y clientes. ¡Nada mal!

¿El resultado?

Ofrecen funcionalidades básicas mejoradas, como ciclos de actualización más cortos, así como un acceso más fácil a los servicios de la marca y un uso más intuitivo.

Britta Seeger, miembro del Consejo de Administración de Daimler AG y Mercedes-Benz AG, responsable de ventas y mercadotecnia, explicó:

"La nueva generación de Mercedes me Apps hace que sea aún más fácil para nuestros clientes contactar a Mercedes-Benz las 24 horas. Pueden reservar una cita de servicio en su concesionario preferido o enviar su próximo destino de viaje directamente a su automóvil desde la aplicación, por ejemplo.

La nueva generación de aplicaciones de Mercedes proporciona un acceso aún más simple e intuitivo a nuestros productos y nuevos servicios, como una función para abrir o cerrar ventanas o el techo panorámico de manera conveniente".

¿En qué consiste?

Debido a que todas las aplicaciones están relacionadas, es tan sencillo como iniciar sesión con el Mercedes me ID, ingresando y cambiando de aplicaciones como se desee.

Una vez allí, podrás hacer lo siguiente:

– Gracias a que Mercedes me vincula el teléfono inteligente con el vehículo, se mostrará la información del estado del vehículo, como el kilometraje, el rango o la presión de los neumáticos.

– Las funciones de comando digital permiten que el calentador estacionario, la capota blanda o las ventanas laterales sean operadas por la aplicación. Otro ejemplo es encender los faros delanteros.

Mercedes me Store

– Ofrece un acceso conveniente a los productos digitales de la marca.

– Proporciona una descripción general rápida del término de cada uno de los Servicios Mercedes me connect y las funciones a pedido utilizadas. Estos se pueden extender a través del teléfono inteligente en cualquier momento.

Mercedes me Service

– Proporciona un recordatorio en el momento oportuno de las citas de servicio, como el trabajo de servicio o mantenimiento.

– Muestra luces de advertencia activas y recomienda medidas apropiadas, como verificar la presión de los neumáticos en la siguiente estación de servicio.

– Permite reservar citas con el taller directamente a través de un teléfono inteligente.

– Ofrece videos prácticos con información interesante sobre el uso ideal del vehículo.

Seguridad

El fabricante alemán garantiza la seguridad de su uso, debido a que ha otorgado acceso a desarrolladores de todo el mundo al Kit de desarrollo de software. Esto significa que pone a disposición interfaces para el vehículo en el que se pueden construir las nuevas aplicaciones.

A través de un comunicado, la marca explica que tiene pautas claras sobre qué datos se ponen a disposición de los programadores bajo la premisa de que todos los vehículos Mercedes-Benz tienen amplios sistemas de seguridad y antirrobo.

Por ello, desde su desarrollo han prestado especial atención al acceso seguro a los sistemas, la seguridad y privacidad de los datos, así como la protección antirrobo.

¿Cuándo estarán disponibles estas aplicaciones?

Están disponibles para descargar en las tiendas de aplicaciones de Apple Store y Google Play Store en 35 mercados, mientras que China y Estados Unidos se incorporarán gradualmente.

Finalmente, hacia finales de año, estarán disponibles en más de 40 mercados.

¿Qué te parece?

#elfuturodelautoeshoy

