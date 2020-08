Se robó el auto de sus padres y ellos regalaron sus pertenencias como castigo

Sin pensar las consecuencias, este niño se robó el auto de sus padres y recibió tremendo castigo a consecuencia de su acto.

¿Recuerdas cómo te castigaban tus papás cuando te portabas mal? Al parecer cada padre de familia tiene su método para hacer entender a sus hijos. A continuación, les contaremos la historia de este menor de edad que aprendió una gran lección.

De acuerdo a la cadena de noticias Fox10 y citando al portal RT, los padres de un menor de edad de 14 años decidieron castigarlo regalando todos sus muebles.

¿La acción? Haberse robado el auto sin permiso y no tener licencia de conducir.

Este hecho sucedió en la ciudad de Phoenix (EE.UU) y causó gran polémica por ambas situaciones: el robó del auto de sus padres y el castigo que recibió.

Mientras los padres de Ángel Martínez se encontraban en Las Vegas, al adolescente se le hizo muy fácil tomar el vehículo y conducir.

“Yo, solo quería “dar una vuelta después de haberlo lavado” comentó Ángel Martínez a los policías.

Una vez que las autoridades lo detuvieron, llamaron a los padres para comentarles lo que había sucedido. Inmediatamente, los señores regresaron de Las Vegas con dirección a su casa con una sola idea, dar una lección de aprendizaje a su hijo.

Angel Martinez took his parents car for a joy ride in his north Phoenix neighborhood and got caught speeding while his parents were in Vegas. When they came home, Angel had to sit outside with his belongings and give them away as punishment. #FOX10Phoenix https://t.co/MaSnIJG9Kq pic.twitter.com/1T2OyNFtWo

— Justin | FOX 10 🎥 (@HaugesagFOX10) August 4, 2020