Automovilista saca a pasear a su perro con el auto andando ¡y casi lo atropella!

¿Qué crees que piense alguien que expone la vida de su perro al pasearlo desde su automóvil? Si bien no negamos que hay personas que puedan tener restricciones físicas, este tipo de paseo arriesga la vida de la mascota, tal como lo muestra el siguiente video.

Con información de Daily Mail, un hombre en Fife, Escocia, decidió sacar a su perro desde su auto. Sin embargo, el perro tropieza y casi es atropellado por el automóvil. Lo peor de todo es que, seguramente, ¡el conductor ni se percató de ello!

El automovilista que venía detrás pudo filmar el incidente y, gracias a ello, ahora la policía de Escocia está investigando el caso.

Lo peor de todo, es que decidió pasearlo en una carretera rural. Por lo que, después de que el perro casi es atropellado, se balanceó hacia el otro lado perdiendo el equilibrio en el pasto.

¿Abuso animal?

Según diversos grupos de protección animal, sí se considera maltrato. No por nada, la policía está pidiendo información a la ciudadanía con respecto a este automovilista.

Sin embargo, tristemente no es el primero que lo hace. Por esta razón, este tipo de práctica ha desatado polémica en redes sociales.

Entre los comentarios de este tipo de videos destacan:

"No sabes si tiene alguna discapacidad o algo, así que no deberías estar juzgando y ni siquiera la obligó a correr, el perro estaba perfectamente bien."

"Eso no está bien. Pero no es abuso (en este caso)."

"Yo no veo nada de malo en eso. No era un camino transitado, ¡además a mi perro le encantaría! (No digo que lo haría)."

"Llevar la pereza a un nivel completamente nuevo."

"Esto es crueldad hacia los animales y simplemente perezoso. Al pobre perro le pueden pasar una serie de cosas. Esta persona no es apta para tener un perro".

¿Qué opinas?

Continúa con: