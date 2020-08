Si compras una bicicleta eléctrica, lee el manual antes de usarla: palabras de Simon Cowell tras grave accidente

Si hay un juez de talento conocido a nivel internacional, es Simon Cowell. Su dureza y franqueza lo convirtieron en un personaje polémico, sin embargo, no tardó en ganarse la confianza de la gente.

Creador de X Factor, donde salió One Direction, de America's Got Talent y Britain's Got Talent, es una de las figuras más importantes en lo que refiere a talentos emergentes.

Sin embargo, ahora tendrá que cambiar de planes para la temporada en curso debido a que sufrió un grave accidente al caer de su bicicleta eléctrica.

Según algunos medios británicos, como The Sun, Mail Online y The Daily Mail, Cowell, de 60 años, realizaba una prueba de manejo de su bicicleta eléctrica cuando sufrió una caída en su casa en Malibú.

En el momento del accidente, en el cual cayó de espaldas, se encontraba con su novia Lauren Silverman, de 43 años, el hijo de ambos, Eric, de 6 años, y su hijastro Adam, en el patio de su hogar.

Rápidamente, Cowell fue llevado al hospital para ser atendido. Según informes, se rompió la espalda en varios puntos y, por un centímetro, no alcanzó la médula espinal. De haber sido así, habría perdido la movilidad.

Aún así, fue sometido a una cirugía con una duración de seis horas. Según fuentes cercanas se encuentra bien, pero estaba en shock y con mucho dolor.

En cuanto a sus compromisos laborales, esta semana sale al aire el primer programa en vivo de America's Got Talent. A su vez, Britain's Got Talent se realizará en otoño, motivo por el cual tiene programado viajar en octubre a Reino Unido para la final.

Sin embargo, sus compromisos están por verse debido a que le tomará tiempo recuperarse. Especialmente porque sus lesiones fueron graves.

Debido a tres roturas en la espalda, se le tuvo que colocar una varilla de metal. A su vez, estas fracturas pueden ocasionar dolor severo y restringir el movimiento. Más aún, entre más arriba se encuentren las lesiones de la médula espinal.

Al respecto, el famoso juez y empresario comentó vía Twitter:

"Un buen consejo…

Si compra una bicicleta de trail eléctrica, lea el manual antes de montarla por primera vez.

Me he roto parte de la espalda.

Gracias a todos por sus amables mensajes."

Some good advice…

If you buy an electric trail bike, read the manual before you ride it for the first time.

I have broken part of my back.

Thank you to everyone for your kind messages.

— Simon Cowell (@SimonCowell) August 10, 2020