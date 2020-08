Regresa la leyenda: Land Rover Defender

En primera instancia, ofrece un diseño minimalista más moderno a las líneas rectas a los que nos tenía acostumbrados. Un estilo retrofuturista que redondea los ángulos de manera sutil y expresiva, trazos en homenaje a lo que siempre nos ha fascinado de Defender.

Land Rover Defender, desierto / Cortesía

Land Rover Defender

En cuando a funcionalidad, incluye faros delanteros con elementos redondos dentro de una forma cuadrada, mientras que el techo contrasta con la parrilla. Las dimensiones nos entregan un vehículo un tanto más que la generación pasada, mientras que en términos de construcción está fabricado en un chasís de aluminio ultra-rígido sobre la plataforma D7X, del cual la marca asegura es el más fuerte desarrollado para un deportivo utilitario.

Land Rover Defender, motor / Cortesía

Mecánica

De entrada presenta un turbo de 4 cilindros de la familia Ingenium que genera poco más de 296 hp y 295 libras pie de torque. Este motor hará que el SUV vaya de 0-100 km/h en menos de 8 segundos, con una velocidad punta de 190 kilómetros por hora. Sin embargo contará también con un 6 en línea Ingenium con turbo, ayudado de un sistema mild hybrid que dará más de 395 caballos y 406 libras pie de torque, con lo cual las prestaciones serán una aceleración de 0-100 debajo de los 6 segundos, con velocidad tope de 210 kilómetros por hora. La transmisión, para ambos, es una ZF de 8 relaciones. A nivel internacional están disponibles algunos motores diésel de 4 cilindros turbo, y más adelante se dará a conocer una versión firmada por Special Vehicle Operations (SVO) a fin de dar cuenta de la Clase G llevada al extremo por AMG.

Por dentro

Es un Land Rover por lo cual es elegante, aunque resistente. Mucho más sencillo que un Range Rover Sport, pero con capacidad de incluir lujo si el público lo demanda, y sabemos que lo hará. Habrá disponibilidad de dos tamaños: corto o largo para adicionar una tercera fila de pasajeros y dar cabida hasta a 7 adultos. Tiene suspensión independiente en las cuatro ruedas a diferencia del eje rígido original, pero también tiene el sistema de tracción a las cuatro ruedas de tiempo completo del Range Rover con rangos bajos y altos que se pueden ofrecer un diferencial trasero de bloqueo activo y diferencial central de bloqueo manual. Obvio la reductora está contemplada.

Land Rover Defender / Cortesía

La suspensión también es ajustable electrónicamente, por lo que puede pasar de su distancia al suelo estándar de 8.5 pulgadas a 11.5 pulgadas, incrementando con ello la capacidad off road en ángulos de ataque, salida, ventral y la posibilidad de vadeo.

El diseño de interiores cuenta con pantalla táctil de 10 pulgadas, asientos de alta gama, un sistema de infoentretenimiento intuitivo que elimina botones y mucho más. Las asistencias al conductor son elevadísimas, desde control de crucero adaptativo, control de salida de carril, detector de punto ciego, frenado de emergencia con detector de peatones, hill assist con hill descent, you name it.

Land Rover Defender / Cortesía

Capacidades

Off-road

Altura libre del suelo de 291 mm

Vadeo: 90 cm

Ángulo de ataque 38º

Ángulo de salida: 40º

Arrastre: 900 kg y hasta 3 mil 720 kg con sistema de frenos

Terrain Response 2.

Dimensiones

Largo: 4,758 mm

Ancho: 2,008 mm

Alto: 1,967 mm

Distancia entre ejes: 3,022 mm.

Personalización:

Para los amantes del todoterreno la diferenciación es importante, por lo que la marca presenta hasta 170 accesorios disponibles.