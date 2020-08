Agencia de autos se incendia por culpa de un tiroteo

Una agencia de autos se incendia a causa de un tiroteo policial. De acuerdo al portal de noticias de el Diario de NY, se divulgó este suceso vivido en Kenosha, Wisconsin Estados Unidos.

Fue el pasado domingo 23 de agosto, cuando policías arribaron al lugar por haber sido llamados para controlar un “incidente doméstico”. Posteriormente, el tiroteo comenzó al momento en que un hombre llamado Jacob Blake quiso escapar en una Dodge Journey.

Todo inició por una llamada en la que pedían ayuda de elementos policiacos en una casa cerca de una agencia de autos seminuevos. Por desgracia, no se han confirmado los hechos que realmente provocaron un tiroteo sumamente grande.

Los vecinos y testigos compartieron videos y fotografías en donde se muestra como la agencia de autos se incendia. Más de 100 vehículos quedaron calcinados, entre ellos se encontraban modelos Mercedes Benz, BMW y Range Rover.

NEW: a viewer shot this video from inside his apartment overnight as fires filled Kenosha. Fires are still very active this morning.

