Personas tendrán más sexo en los autos a consecuencia de la movilidad autónoma

¡Ya se advirtió! Personas tendrán más sexo en los autos a consecuencia de los vehículos autónomos, según un estudio realizado y publicado por Annals of Tourism Research.

En un mundo en el que la tecnología avanza a pasos agigantados, diversas opiniones y acciones de personas se encuentran en una disyuntiva, pues estos cambios podrían ocasionar beneficios y problemáticas en la sociedad.

La movilidad autónoma ya es una realidad, sin embargo, todavía existen retos para que ésta se lleve de una manera adecuada con el fin de garantizar la seguridad de los conductores y peatones. Pero ¿qué sucede en un auto que se maneja solo y hay una pareja?

Personas tendrán más sexo en los autos autónomos, según estudios

De acuerdo a un estudio publicado por Annals of Tourism Research, se declaró que las personas tendrán más sexo en los autos autónomos, pero no solo eso, si no que dormirán más y comerán más.

La movilidad autónoma traerá grandes beneficios como la prevención de accidentes, pero también algunas consecuencias que no solo se verán reflejadas en el amor hacia la pareja dentro de un vehículo. Ya que, en muchos de los casos, la gente optará por dormir, comer y realizar un sin fin de actividades dentro de su vehículo. Por lo que, sin duda alguna, comenzarán a existir normas que regulen estas situaciones.

“¿Qué otras cosas más hará la gente en los autos cuando estén libres de la tarea de conducir? La gente estará durmiendo en sus vehículos, lo que tiene implicaciones para los hoteles de carretera. Y la gente puede estar comiendo en vehículos que funcionarían como restaurantes” declaró Scott Cohen, Director de Investigación de la Escuela de Hostelería y Gestión de Turismo de la Universidad de Surrey en Inglaterra.

Con éstas y algunas acciones más que podrían tener los conductores, se ha comenzado una serie de debates sobre el reglamento que existirá para regular el comportamiento de las personas. Tú ¿qué opinas de los vehículos autónomos?

