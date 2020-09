Productor de música hace una canción a partir de los sonidos del nuevo Mustang Mach-E

Los sonidos de los autos siempre han sido un emblema para todos los entusiastas. ¡Ahora imagíante si se trata de Mustang!

Además del sonido del motor, este modelo ha sido objeto de inspiración para muchas canciones a lo largo de los años.

De esta manera, la nueva versión eléctrica, Ford Mustang Mach-E, no podía ser la excepción. Pero, primeramente, fue necesario definir cuál sería su sonido distintivo.

Con esto en mente, los diseñadores de sonido de Ford pusieron manos a la obra. En sus palabras, la inspiración vino del cine clásico de ciencia ficción de los 80´s.

¿El resultado? Vibraciones electrónicas que se emiten dentro y fuera del auto mientras está en movimiento, lo cual, fue concebido en el estudio Ozone Sound.

Creando una canción con los sonidos de Mustang Mach-E

¿Componer una canción a partir de los sonidos de un vehículo? ¿Por qué no? El productor de música electrónica, Matthew Dear, quien ha hecho remixes a proyectos como The XX y The Chemical Brothers y es fundador del sello de música electrónica Ghostly International, se dio a la tarea de trabajar en una canción que representara al vehículo del óvalo azul. En sus palabras:

"La idea de mezclar los sonidos del Mustang Mach-E fue muy interesante porque siempre me he considerado un “aficionado del sonido.

Pero después de que realmente escuché y experimenté los sonidos de la propulsión digital que Ford creó, me convenció el proyecto. Los sonidos son más divertidos de lo que pensaba, tanto los cinematográficos como los de ciencia ficción, así como todos los ruidos que hace el coche tienen un sentido de musicalidad moderna.

Crear "New Breed" fue una nueva experiencia y pienso que la canción – como el coche – lleva a sus pasajeros de viaje."

Lo mejor de todo, es que la nueva canción denominada "Nueva raza" o "Nueva gama" está disponible en Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube, entre otras plataformas.

El proceso creativo en un pequeño documental

Para Matthew Dear, el remezclar el Mustang Mach-E y crear una canción original implicaba platicar con quienes crearon los sonidos.

Ellos señalaron que querían evitar que sonara a un motor de combustión. Que fuera futurista, pero también muy real.

"Tiene que ser cool, tiene que sentirse bien, sonar bien". Pero, finalmente, también es un Mustang y a gran parte de la población le encanta cómo ya suenan los autos.

Por esta razón, para ellos, el reto estaba en hacer que sonara nuevo, pero familiar al mismo tiempo. ¿En qué momento supieron que ya era el sonido? "Cuando el cliente así lo dice. ¡Sigan intentando!", bromea uno de ellos..

También, tomaron en cuenta que la emoción humana es la que nos separa de cualquier otra cosa.

Ford

Tomando en cuenta todo lo anterior, Matthew Dear quería empezar la canción con el sonido del motor. A su vez, se basó en los tres modos de manejo para la letra.

Mustang Mach-E comienza con el modo de susurro (whisper). Luego pasa al modo de interacción (engage), que es el de todos los días, en el que te subes y estás conduciendo.

Pero luego está el modo desenfrenado (unbridled), que realmente lo lleva a un nuevo nivel de experiencia y ahí es donde el sonido se ha adaptado a cada una de esas experiencias de conducción. Finalmente, son diferentes estilos de conducción para diferentes estados de ánimo.

Por último, Mathew Dear señaló que la letra surgió de inmediato. Y, en cuanto al nombre, un Mustang eléctrico es algo nuevo, una nueva generación.

