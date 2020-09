Lana del Rey se graba poniéndose en peligro al conducir y fanáticos se preocupan por ella

Si algo no tiene Lana del Rey, es ser convencional. Eso nos queda claro a todos. Sin embargo, una cosa es ser auténtico, y otra es ponerse en riesgo.

La cantante y compositora, conocida por su peculiar estilo dream pop y sadcore, subió un video a sus Instagram Stories conduciendo peligrosamente.

Con la canción "Lose Yourself" de Eminem de fondo, la cantante presume manejar con un pie en el tablero y sólo una mano en el volante a una velocidad considerable en una carretera con curvas y acantilados.

Peor todavía, con la otra mano sostiene la cámara del celular, por lo que no sólo no está en condiciones de reaccionar, sino que desvía su mirada del camino para ver hacia la cámara.

Fanáticos se preocupan de Lana del Rey

En la red social Reddit, un usuario externó su preocupación después de ver el video. En su comentario alegó:

"Esto no sólo es peligroso para ella, pero es increíblemente egoísta para todos los demás en el camino. No utilices tu teléfono mientras conduces. Se necesita 1 segundo de no prestar atención a la carretera para que ocurra un accidente fatal."

En respuesta a su publicación, muchos usuarios aprovecharon para dar su opinión.

"No estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho. Todavía me gusta su música. Pero me entristeció mucho ver este video porque está poniendo en riesgo la vida de los demás. No puedo convencer a la gente de hacer algo por su seguridad personal, pero cuando la seguridad de los demás está en peligro, ésa es una historia completamente diferente".

"Totalmente de acuerdo. Una cosa es si ella quiere arriesgar su propia salud y seguridad al usar su teléfono y no usar una postura de conducción adecuada. Otra es conducir de manera imprudente y potencialmente causar daño a otros conductores. Su música es maravillosa y estoy seguro que ella es una persona encantadora, pero esto fue francamente una idiotez. Sólo espero que estuviera en algún tipo de auto sin conductor o asistido. Su video parece algo que un adolescente que acaba de obtener su licencia publicaría para verse atrevido."

"Realmente parece una receta para el desastre. Lloraría si ella se lastimara y estoy de acuerdo en que no es bueno poner a otros en riesgo".

A este comentario, otro usuario respondió:"Bueno, sabes que ella es la reina del desastre".

"Había gente en la publicación de ayer diciendo que también conducían con una pierna levantada. Luego se preguntan por qué otros rechazan sus comentarios".

Sus letras, ¿más realidad que ficción?

Algunos aprovecharon para citar algunos fragmentos de las letras de sus canciones, las cuales citan escenas de conducción peligrosa.

"Trópico hawaiano, oscuro, y una botella de Jack, mientras conduzco, por la autopista… Supongo que todas sus referencias a la conducción peligrosa no eran una broma ".

"Manejo rápido, enrollo mi cabello, lo llevo al límite porque sencillamente no me importa".

Finalmente, una persona puntualizó que, al subir un video así, en realidad le preocupa lo que opinan otros sobre ella.

"Para ser honesto, no es que hubiera una diferencia si lo hiciera sin grabarse a sí misma, pero el hecho de que eligió publicar esto para que todos lo vieran demuestra que ella no se inmuta por lo que la gente dice sobre ella".

¿Qué opinas de estos videos de Lana del Rey?

