Harrison Ford le pidió a Adam Sandler que lavara su auto para hacer reír a sus hijos

¿Te ha pasado que, cuando ves un comediante, no puedes evitar reír incluso sólo con ver su cara? He ahí el problema cuando quieren hacer papeles más serios. Y más aún: cuando esto se extiende a la vida real, tal como le sucedió a Adam Sandler.

Adam Sandler ha destacado por sus películas de comedia, las cuales tienen un humor muy peculiar y sí, muy estadounidense.

Sin embargo, ya desde mucho antes, cuando era joven, el actor tenía un sentido del humor característico que impulsó su carrera.

Con información de Daily Mail, en entrevista para Ellen DeGeneres, el actor resolvió varias dudas y creencias con respecto a él y su carrera.

De esta manera, a través del juego "Did Adam do it?" (¿Adam lo hizo?), él confirmaba si algunas historias sobre él eran reales o falsas.

La historia de Adam Sandler y Harrison Ford

Cuando Sandler tenía alrededor de 24 años, trabajaba para el famoso programa de comedia en vivo, Saturday Night Live.

En esa época asistió a una de las "legendarias" fiestas de Carrie Fisher. Harrison Ford estaba allí y lo reconoció. ¿Cómo reaccionó? En sus palabras:

"Harrison Ford estaba allí y me vio y dijo: "Dios mío", y yo dije: "Dios mío, Harrison Ford me conoce". Él dice: "Les agradas a mis hijos", y yo digo: "Oh, eso es genial". Él dice: "¿Alguna vez querrías venir a mi casa … y lavar mi auto? Realmente los haría reír".

Evidentemente ello no ocurrió, sin embargo se lo ha encontrado en diversas ocasiones desde entonces y han tenido una relación más cercana.

Debido a los incendios en su mismo vecindario, se registraron dos veces en el mismo hotel. Allí platicaron sobre cuándo terminaría el incendio.

Claro está que nadie esperaba, incluyendo Harrison Ford, que la carrera de Sandler fuera tan exitosa y siguiera vigente después de tantos años.

¿No crees?

