Niño de 11 años roba autobús escolar, se embarca en una larga persecución policíaca... y se vuelve viral en TikTok

Casual, a un niño se le ocurre que sería divertido pasar el domingo conduciendo erráticamente un autobús escolar. ¿Y por qué no? Ser perseguido por la policía.

Aunque no lo creas, fue real y no sólo eso, se volvió viral en TikTok. Esto último no nos sorprende, si tomamos en cuenta el tipo de videos que son populares en esta red social.

Si bien no se sabe qué motivó al niño de once años a hacerlo, si fue por un poco de fama, lo logró. (Algo que no debería darle ideas a otros niños de su edad, claro está).

¿Qué sucedió?

Con información de Autoblog, el incidente, que tuvo lugar en Baton Rouge, Louisiana, Rstados Unidos. Todo comenzó cuando el niño logró conseguir las llaves del autobús escolar, que es de propiedad privada.

Después, decidió conducirlo el pasado domingo por la mañana. Según señaló el Departamento de Policía de Baton Rouge a un canal de noticias, es probable que el vehículo esté equipado con un botón de encendido. Además el vehículo no estaba en servicio, por lo que evidentemente estaba vacío.

Como era de esperarse, el niño lo conducía de manera errática, por lo que los policías fueron tras él. Sin embargo, para sorpresa de todos, ¡se negó a detenerse!

Fue allí donde se embarcaron en una persecución por la ciudad recorriendo alrededor de 21 kilómetros. Y no sólo eso: durante la persecución, chocó contra una tubería de gas y trató de cerrársele a otro vehículo.

¿El final? Todo culminó cuando el niño chocó contra un árbol en el patio delantero de una propiedad privada.

¿Y qué pasó con el niño?

No hubo lesionados y el niño se encuentra bien. Sin embargo, fue arrestado por cuatro cargos. Según un testigo, Joy Gradney, el niño se estaba riendo durante la persecución. ¡Así es!

Como decíamos en un inicio, ¡ojalá esto no aliente a otros niños a hacer lo mismo! Si alguien se hubiera lesionado, la historia sería muy diferente.

¿A poco no?

Continúa con: