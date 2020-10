Descubre en qué casos las ventanas abiertas consumen más gasolina que el aire acondicionado

Es de amplio conocimiento que el aire acondicionado consume gasolina hasta en un 20%, según algunas estimaciones. No por nada, muchos automovilistas prefieren reducir su consumo o no usarlo como tal.

El consumo de gasolina no sólo afecta nuestro bolsillo, sino que se traduce en mayores emisiones contaminantes.

Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que consume gasolina y hay algo que podamos hacer al respecto?

Por qué el aire acondicionado consume gasolina

Con información de Toyota, el aire acondicionado extrae energía del alternador, que es impulsado por el motor.

Estos sistemas funcionan con un gas a alta presión llamado refrigerante. A su vez, requiere de las siguientes partes para funcionar:

Compresor. Comprime el refrigerante en un fluido, por lo que el refrigerante fluye a través de una línea hacia el condensador.

Condensador. Elimina el calor del refrigerante y lo empuja hacia la válvula de expansión o el tubo de orificio.

Válvula de expansión o tubo de orificio. Devuelve el refrigerante a su estado gaseoso original y lo mueve al receptor / secador o acumulador.

Receptor / secador o acumulador: Elimina la humedad del refrigerante y la transfiere al evaporador.

Evaporador. Extrae calor del aire que pasa a través de su núcleo y lo transfiere al refrigerante, lo que hace que el aire frío fluya más allá del evaporador.

¿En qué casos conviene usarlo?

Aunque no lo creas, es mejor usarlo a velocidades más altas, por ejemplo, en una autopista. El motivo por el que es mejor que traer las ventanas abajo es que éstas elevan la resistencia aerodinámica.

Al haber más resistencia, el motor se esforzará más y, por ende, consumirá más gasolina. Entonces, realmente, las ventanas abiertas consumen más gasolina en velocidades de autopista y carretera que el aire acondicionado.

Por supuesto, no debes olvidar tomar otras medidas para mitigar el consumo de gasolina. Tal es el caso de mantener una velocidad constante, evitar acelerar y frenar bruscamente, mantener las llantas infladas y, uno de los más importantes, no dejar el motor en marcha cuando el auto no está en movimiento.

