Si eres usuario de TikTok es muy probable que hayas visto el video de los autos que caen de un edificio y luego se incendian.

Estas imágenes, han causado gran controversia ya que muchas personas que lo vieron desconocen si fue realidad, en qué momento y el lugar en donde sucedió. Sin embargo, las aclaraciones por parte de los testigos ya fueron dadas y aquí te las compartimos.

¿Cuál es la historia real del video de autos que caen de un edificio y se incendian?

Ver y enterarse de pronto de un video que circula en las redes de unos autos que caen de un edificio y luego se incendian no es algo que cause tranquilidad. Sin embargo, este hecho tuvo una explicación y por fortuna no hubo heridos.

La cuenta en TikTok verificada como NTWROW compartió esta secuencia de imágenes en las que se ve como un grupo de autos caen del piso 4 o 5 de un edificio, posteriormente explotan.

Autos explotan al caer de un edificio pic.twitter.com/Hk2zpUcCRX — V E R D A D (@ErgoProxy95) October 20, 2020

Este impactante hecho no fue un accidente, estuvo planeado y fue especialmente diseñado por los directores de la película Rápidos y Furiosos 8 estrenada en abril del 2017.

Durante la cinta se ve a la actriz Charlize Theron interpretando el papel de villana y conduciendo a gran velocidad vehículos en la ciudad de Nueva York.

A pesar de ser imágenes viejas, ahora con los avances tecnológicos y a las apps, se han revivido episodios de la vida real o de películas para editarlos y subirlos a las redes sociales de manera diferente.

Te puede interesar: RAM 1500 Longhorn 10 aniversario