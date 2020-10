No está de más reafirmar y conocer las razones por las que deberías tener seguro de auto. No importa si no te han sucedido accidentes de tránsito o inconvenientes graves, este requisito es fundamental para circular por las calles.

Todo sucede en el momento en el que menos lo esperas, es por ellos que debes estar protegido para enfrentar las problemáticas.

Razones por las que deberías tener seguro de auto

Tener seguro de auto es tan importante como saber conducir, ser responsable al volante y respetar las reglas de tránsito. Si eres un buen conductor, debes saber que esto es parte del combo y que por ningún motivo deberías salir a las calles sin contar con esta protección.

México es uno de los principales países con más robo de autos y accidente viales

Por desgracia, nuestro país se posiciona como en de los primeros en el robo de autos y accidentes viales.

Tener seguro de auto podrá respaldar los daños que se ocasiones dependiendo de la cobertura que contrates.

Es una inversión en el cuidado

Nunca sabes cuándo lo vas a ocupar, por ello es importante tener tu auto asegurado. Más vale prevenir que lamentar.

Tendrás asistencia vial

Al tener seguro de auto contarás con asistencia vial en caso de requerirse y esto siempre ayuda solucionar las problemáticas que se hayan tenido.

AAPIMAGE / DPA / Europa Press

Asistencia médica

En caso de necesitarse, el seguro te dará asistencia médica. Este servicio al no contar con esta protección puede salir demasiado caro.

Asesoría legal

Si tuviste un choque o atropellaste a alguien, el tema legal siempre se relacionará contigo. Por ello, debes estar amparado y protegido por tu bien.

Te puede interesar: KIA desarrollará vehículos militares