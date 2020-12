Estos pilotos de la F1 han resultado positivo en las pruebas de Covid-19

Si bien la Fórmula 1 y los equipos cuentan con protocolos para evitar el contagio por Covid-19, ha sido inevitable que algunos pilotos contraigan la enfermedad.

¿Qué prosigue para ellos una vez que resultan positivo? Según el código de protocolos de la FIA, los pilotos deben cumplir con las instrucciones de su equipo y del delegado de Covid-19.

A continuación, te compartimos los tres casos más sonados de pilotos que se han contagiado y que, por ende, han tenido que resguardarse y perderse algunas competencias.

Checo Pérez

El pasado 2 de agosto, el piloto mexicano de Racing Point dio positivo a la prueba de Covid-19 antes del Gran Premio de Gran Bretaña.

Por esta razón, no sólo no corrió en este GP, sino también se perdió el GP 70º Aniversario de la F1, en el circuito de Silverstone.

Pérez compartió que sus síntomas no fueron severos, más que dolor de cabeza y cansancio. Finalmente, el jueves 13 de agosto, salió negativo en la prueba y regresó a la pista para correr en el Gran Premio de España de Fórmula 1.

De la misma manera, el pasado 20 de octubre, el padre del piloto, Antonio Pérez Garibay, compartió vía Instagram que se encontraba hospitalizado en Guadalajara, Jalisco. Debido a complicaciones por el virus, éste afectó gravemente su sistema respiratorio.

Lance Stroll

Fue hasta después del Gran Premio de Eifel que el piloto de Racing Point dio positivo. Este contagio puso en duda el protocolo, debido a que Stroll no corrió simplemente porque no se encontraba bien, a pesar de que no se le realizó la prueba.

Incluso, el canadiense contaba con síntomas desde muchos días antes, sin embargo sus resultados eran negativos.

A pesar de que sus síntomas eran leves, estos eran similares a los de la gripe, así como cansancio y, especialmente, malestar estomacal. De la misma manera, su padre, Lawrence Stroll, director de Racing Point, también resultó positivo.

Finalmente, el lunes anterior al Gran Premio de Portugal, se realizó nuevamente la prueba y salió negativo.

Lewis Hamilton

El caso más reciente es el piloto de Mercedes, el campeón Lewis Hamilton. Tras salir positivo, no podrá correr en el Gran Premio de Sakhir. A través de su cuenta de Twitter compartió:

"Hola chicos. Estoy devastado por no correr este fin de semana. Desde que comenzamos la temporada en junio, mi equipo y yo hemos estado tomando todas las precauciones posibles y siguiendo las regulaciones en todos los lugares donde hemos estado para mantenernos a salvo.

Desafortunadamente, aunque obtuve tres resultados negativos la semana pasada, me desperté ayer por la mañana con síntomas leves y solicité otra prueba que dio positivo. Inmediatamente entré en autoaislamiento durante 10 días.

Estoy desanimado por no poder correr este fin de semana, pero mi prioridad es seguir los protocolos y consejos para proteger a los demás. Tengo mucha suerte de sentirme bien con solo síntomas leves y haré todo lo posible para mantenerme en forma y saludable.

Por favor, cuídense, nunca se es demasiado cuidadoso. Estos son tiempos preocupantes para todos y debemos asegurarnos de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Mantente positivo."

¡Cuídate!

