Test para saber qué tan enojón eres cuando manejas

El que se enoja pierde, y no con la otra persona, sino consigo mismo. El engancharte todos los días con lo que sucede en la calle, es causa de estrés y, éste genera problemas cardiacos y muchas enfermedades más.

En realidad se requiere de mucha paciencia para conducir en lugares donde la educación vial es prácticamente inexistente.

Pero, al final, debes elegir tus guerras y, si te fijas bien, la mayoría no valen la pena. Es más, ni siquiera tienen razón de ser.

Para saber si la forma en que estás reaccionando al volante es justificada o exagerada, te recomendamos responder el siguiente test.

Test para saber si tu enojo al volante tiene razón de ser

¿Cuáles de las siguientes situaciones te molestan y te hacen enojar?

1. Un auto se le cerró al vehículo de enfrente de forma imprudente.

2. Un vehículo se paró en plena avenida o periférico para dejar a alguien, ocasionando más tráfico.

3. El auto de un lado está hablando por celular mientras maneja.

4. Están haciendo obras viales sin previo aviso.

5. Un auto se quiere pasar de listo metiéndose a la fila en la que están todos formados.

6. Un auto conduce muy rápido y se le está metiendo a todos.

7. Un auto conduce muy lento y está obstruyendo el tráfico.

8. Pones la direccional y no te dejan pasar.

9. El auto de atrás se te está pegando de más sin guardar su distancia.

10. Un camión te aventó la lamina y casi te pega.

11. Estás en el carril de en medio y un auto se te cierra descaradamente para alcanzar a tomar una salida hasta el lado derecho.

12. Un vehículo se te cierra en el último momento en el carril de alta porque desea rebasar a un tráiler.

Resultados

Las preguntas están divididas en tres secciones: de la 1 a la 4, de la 5 a la 8, y de la 9 a la 12.

– Si respondiste que sí a la 9, 10, 11 y 12: tu enojo está justificado. Las acciones imprudentes de los otros automovilistas te pusieron en riesgo y es natural que reacciones y te estreses por supervivencia.

– Si respondiste que sí a la 4, 5, 6, 7 y 8: tu enojo está medianamente justificado. Estas situaciones se deben a la poca educación de otros automovilistas, por lo que pasan todo el tiempo. Si bien no estuviste en riesgo, no es sensato ni responsable lo que están haciendo.

– Si respondiste que sí a la 1, 2, 3 y 4: estás exagerando y no debería ser motivo de enojo. Eso no quiere decir que no te moleste, pero pareciera que tu paciencia ya está al límite y cualquiera de estas situaciones es un detonante. Si bien sí podrían afectarte indirectamente (finalmente todo nos afecta como efecto mariposa), no vale la pena hacer corajes y estresarte.

¿Cómo te fue en el test?

