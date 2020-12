Si dejas a tu perro esperando dentro del auto, ¡podría morir en 15 minutos!

"Soy amante de los perros, Charlie me acompaña a todos lados. Es el mejor compañero, es mi familia. Vamos juntos al shopping, a la farmacia, al super…". ¡No lo hagas! Si realmente amas a tu perro, tienes que aprender a conocer sus límites.

Cada vez es más común que los dueños humanicen a los perros. El problema no es este hecho en sí, sino que el animal sea puesto en riesgo por decisión de sus dueños. Por ello, es indispensable que los dueños se informen con respecto a cómo funciona su organismo.

Con información de la Fundación Médica Veterinaria Americana (AVMA), cientos de mascotas mueren cada año de calor sólo en Estado Unidos, porque permanecieron en vehículos estacionados.

Escasos 15 minutos pueden ser suficientes para que un animal sufra daño cerebral o muera por insolación, tal como lo indicó Peta.

¿Por qué? Porque ellos no cuentan con mecanismos de transpiración como los humanos. Únicamente pueden enfriarse jadeando y sudando a través de las almohadillas de sus patas.

La temperatura dentro del auto

Tal como ejemplifica Peta, el calor que se concentra dentro de un auto no corresponde a la temperatura exterior.

Para que te des una idea, si la temperatura ambiente está a 25º C, el auto estacionado puede alcanzar 38 º C. Si la temperatura se encuentra en 32º C, la temperatura dentro del auto asciende a 43º C en menos de 10 minutos.

Esta temperatura es suficiente para cocer un huevo, un tocino e incluso un hot dog.

¿Y si abro las ventanas?

Los estudios y pruebas de temperatura dentro del auto demostraron que no hubo gran diferencia con las ventanas abajo.

De ninguna manera debes confiarte a que el clima no es demasiado caliente: el riesgo de enfermedad grave o muerte permanece.

Salvando una vida

La decisión de salvar a un perro no únicamente debe contemplar a los que son violentados o viven en las calles.

Si encuentras a un perro dentro de un auto, podría necesitar tu ayuda. ¿Qué hacer en estos casos?

– Anota la información del automóvil. Trata de dar con el dueño.

– Apóyate con la policía y organízate para que alguien se quede cuidando al perro.

– Si no logran dar con el dueño, y el perro muestra síntomas preocupantes, toma una decisión con testigos presentes.

¿Pondrías a tu perro en un sartén?

Podría parecer exagerado, pero no lo es. Así como debes evitar que tu perro permanezca en el auto, debes elegir cuidadosamente la hora del día para su paseo.

Es necesario que toques primero el pavimento. Si es demasiado caliente, no es buen momento para salir a pasear.

Recuerda que es mejor sacarlo a pasear como rutina de ejercicio: en las mañanas o cuando está cayendo la tarde.

Tal como recomienda Peta, si por alguna razón se encuentran en la calle y hace mucho calor, lleva agua contigo, descansen frecuentemente, busquen lugares sombreados y quítale collares grandes, chalecos o bozales.

Continúa con: