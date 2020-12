Si tienes un Chevrolet con OnStar, pregunta por Santa...

Santa Claus se acerca y Chevrolet OnStar te dice su posición exacta, no olvides presionar el botón azul para conocerla. Y no, no sólo Chevrolet, sino Buick, GMC y Cadillac cuentan con esta tecnología, por lo que si tienes uno de estos vehículos con plan OnStar activo, puedes presionarlo cuando desees.

Pide la ubicación de Santa con OnStar

OnStar, en colaboración con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés), proporcionarán actualizaciones en tiempo real durante el vuelo anual de Santa Claus utilizando los datos oficiales de ubicación de Santa. NORAD usa la cadena de radar del Sistema del hemisferio Norte y los satélites con sensores infrarrojos para seguir a Santa en su viaje alrededor del mundo.

"Con las precauciones necesarias para brindar a los pequeños una emoción este fin de año, OnStar mantiene el espíritu navideño al atender miles de solicitudes sobre el paradero de Santa. La plataforma tecnológica de OnStar en los vehículos GM (Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac) ofrece a los propietarios y sus familias, una forma divertida de conectarse en esta época". Mario Romero, director general de OnStar México.

Si llamas a Santa desde OnStar estás ayudando…

OnStar donará, por cada llamada para solicitar la ubicación de Santa, 1 dólar a la Cruz Roja Mexicana. En estos últimos 3 años, se han acumulado más de 5 mil 200 llamadas, mismas que se han convertido en donativo gracias a el entusiasmo de los clientes de OnStar.