¿Qué se sabe de la caja negra y la seguridad del auto en el que se accidentó Tiger Woods?

Genesis, la marca de lujo perteneciente al grupo Hyundai, le prestó una camioneta Genesis GV80, el primer SUV de la marca, a Tiger Woods como parte de su patrocinio de un torneo de golf.

Lo que jamás imaginaría la compañía es que el deportista sufriría un grave accidente, en el que el vehículo atravesó los carriles opuestos y giró varias veces.

Como te imaginarás, es en estos momentos donde la seguridad del auto sale a relucir. Y, con una estrella de este nivel, la investigación se realizaría con todos los reflectores encima.

Por ello, vamos a indagar en la seguridad del vehículo. Finalmente, si consideramos que Woods se encuentra con vida y la gravedad de sus lesiones están localizadas en la pierna derecha, ya nos arroja que el vehículo sí le salvó la vida.

Con información de Autoblog, ni la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos ni el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras han probado el GV80 como para tener una referencia por parte del gobierno.

Pero, tal como señala el medio estadounidense, tanto el sedán Genesis G70, como el G90 recibieron el premio Top Safety Pick +, es decir, el mayor puntaje por parte del IIHS.

¿Qué quiere decir esto? Estos autos fueron puntuados con la mejor calificación en las pruebas de choque, así como el rendimiento de su tecnología para evitar accidentes y la calidad de los faros.

Por otro lado, si consideramos que se trata de un auto de lujo, evidentemente integra un completo equipamiento de seguridad. Por ejemplo, además de las bolsas de aire convencionales, cuenta con bolsa de aire de rodilla del conductor, bolsa central delantera y bolsas laterales de segunda fila.

Esto último es importante si tomamos en consideración que la gravedad de las lesiones del jugador de 45 años se localizan en la pierna.

Por otro lado, incluye sistemas de asistencia a la conducción como asistencia para la salida y mantenimiento de carril, advertencia de colisión frontal, frenado automático de emergencia, asistencia de dirección evasiva y advertencia de falta de atención del conductor.

Sin embargo, un dato interesante es que, si bien el auto cuenta con control de estabilidad y sistemas de frenos antibloqueo con asistencia de frenado, no hubo marcas de derrape, lo que significa que Woods no intentó frenar.

Lo último que se ha dicho con respecto a la investigación del accidente, es que es probable que el vehículo cuente con una caja negra que pueda ser útil para las autoridades.

Algunos de los datos mínimos que puede arrojar es la velocidad del impacto, así como si se aplicaron los pedales de freno y acelerador.

