Porsche Impact te permite compensar la huella de dióxido de carbono de tu auto

Todos sabemos que la crisis climática no admite postergación y que los vehículos eléctricos poco a poco están incursionando al mercado. Sin embargo, la solución no es sencilla cuando aún se depende de la gasolina para movilizarnos. Para Porsche, esto no es pretexto.

Prueba de ello es Porsche Impact, una calculadora de emisiones que les permite a los clientes compensar su huella de dióxido de carbono en función del kilometraje, el modelo que conducen y las características de su vehículo.

¿En qué consiste?

Con información de la marca, primero el cliente utiliza su kilometraje anual para determinar el CO2 generado, lo cual le arrojará el nivel de contribución económica necesario para apoyar un proyecto relacionado con el clima y neutralizar así las emisiones que ha generado.

El cliente podrá elegir el proyecto disponible que mejor le parezca. Estos están internacionalmente certificados y se localizan en México, Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Vietnam y Zimbabwe.

¿Por qué en estos países? Debido a que la contribución y el impacto es mayor, lo cual hace más efectiva la compensación de carbono.

Ejemplo de ello es la planta Aura Solar, ubicada en el Golfo de California. Es una de las iniciativas de energía fotovoltaica más grandes de América Latina.

De esta manera, puedes encontrar desde proyectos centrados en la energía hidráulica y solar, hasta protección de los bosques y la diversidad de las especies.

En números

– Porsche como entidad, desde finales de noviembre de 2018, implementó en toda su flota de vehículos empresariales la neutralización de emisiones de carbono. En total, fueron unos 6,100 autos, incluyendo los de que participan en carreras automovilísticas.

– Para un Cayenne de la gama actual utilizado como auto de compañía y con un kilometraje anual de 15 mil kilómetros, la contribución compensatoria es de 75.20 dólares al año.

– La marca y sus clientes han compensado alrededor de 47 mil toneladas de dióxido de carbono.

¿Qué hacer si quieres participar?

Simplemente hay que ingresar a la página Porsche Impact. Allí indicas el número de kilómetros que quieren compensar y el consumo de combustible de tu vehículo en km/l.

La calculadora arrojará el total de emisiones de CO2 y el monto de dinero que se debe aportar para lograr una neutralidad cero.

En la página puedes elegir el proyecto que deseas apoyar, así como oprimir un botón para hacer el pago a través de la organización South Pole.

Datos interesantes

– En su fábrica principal de Zuffenhausen, Porsche utiliza exclusivamente electricidad de energías renovables y biogás para la generación de calor. La producción de Taycan es neutra en emisiones de CO2. Además.

– La marca se apoya de soluciones de transporte ferroviario respetuosas con el medio ambiente y en camiones eléctricos y de gas para el transporte de la logística.

– Más del 70% de todos los vehículos Porsche que han sido producidos desde sus inicios todavía circulan por carreteras de todo el mundo.

– Porsche puso fin a la oxidación a principios de la década de 1970. Con la introducción de las planchas de acero galvanizadas en caliente, inventó la garantía a largo plazo.

– Si un Porsche va a ser reciclado, el 85% del automóvil es reutilizable.

– La última generación del Porsche 911 Carrera consume un 10% menos de combustible que la generación anterior.

¿Qué te parece?

#elfuturodelautoeshoy

