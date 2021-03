El calor puede dañar partes del auto sin que te des cuenta

Así como tú no has podido dormir bien por el calor que hace y te has sentido sofocado durante el día, tu auto también ha estado experimentado cambios que afectan algunos elementos indispensables para un correcto funcionamiento.

Para evitar que dejen de funcionar, es importante que como buenos dueños del vehículo conozcamos los cuidados y lo que le puede llegar a pasar a algunas partes del auto con los cambios de temperatura. Muchas de ellas se dañan con el calor y otras con el frío.

El calor también le afecta a tu auto

En esta temporada de calor extremo, te recomendamos poner mucha atención a los siguientes elementos del auto que podrían descomponerse por las temperaturas tan elevadas.

Frenos

Las altas temperaturas son enemigas del sistema de frenado debido a que la fricción que se genera entre las pastillas y el disco ocasionan un efecto calorífico mayor. Te recomendamos siempre estar al pendiente de los ruidos que hace el vehículo al momento de frenar y acudas a tu mecánico en cuanto antes.

Neumáticos

A pesar de estar hechos especialmente para aguantar todo tipo de temperaturas, los neumáticos son sumamente sensibles a los cambios drásticos, más si ya tienen un par de años y poco mantenimiento.

Radiador

La principal función del radiador es refrigerar el motor del auto, si el calor es excesivo tendrá un incremento de trabajo por lo que es importante siempre tenerlo en buenas condiciones y evitar que el vehículo se sobrecaliente.

Líquidos

El calor puede generar evaporación en los líquidos que necesita el auto para que funcione adecuadamente. Si las temperaturas han sido muy altas, lo mejor será que estés revisando constantemente los niveles de aceite, anticongelante, agua, etc.

