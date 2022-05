Silva, fracturado pero bien pagado

Expandir Reproducción automática 1 de 2

Se dieron a conocer las ganancias de los peleadores de los combates del UFC 168 llevado a cabo el fin de semana.

El mejor pagado de la noche fue Anderson Silva, quien perdió en la pelea estelar por una terrible fractura que lo dejará fuera de los octágonos por un año, si es que no decide retirarse.

De haber ganado, Anderson Silva se habría llevado 800 mil dólares, pero debe conformarse con 600 mil.

Estos fueron los salarios de los participantes en el UFC 168:

Chris Weidman: $400,000 (incluye bono de victoria de $200,000) Anderson Silva: $600,000

Ronda Rousey: $100,000 (incluye bono de victoria de $50,000) Miesha Tate: $28,000

Josh Barnett: $170,000 Travis Browne: $56,000 (incluye bono de victoria de $28,000)

Jim Miller: $92,000 (46 mil de bono) Fabricio Camoes: $8,000

Dustin Poirier: $46,000 ($23,000 de bono) Diego Brandao: $20,000

Uriah Hall: $20,000 (incluye bono de 10,000 Chris Leben: $51,000

Michael Johnson: $36,000 (incluye bono de 18 mil) Gleison Tibau: $39,000

Dennis Siver: $66,000 (incluye bono de 33 mil) Manny Gamburyan: $25,000

John Howard: $32,000 (incluye 16 mil de bono) Siyar Bahadurzada: $17,000

William Macario Patolino: $20,000 (incluye 10 mil de bono) Bobby Voelker: $12,000

Robbie Peralta: $24,000 (incluye 12 mil de bono) Estevan Payan: $10,000

Chris Weidman : $400,000 (incluye $200,000 x victoria)

Anderson Silva: $600,000

Ronda Rousey: $100,000 (incluye $50,000 x victoria)

Miesha Tate: $28,000

Travis Browne: $56,000 (incluye $28,000 x victoria)

Josh Barnett: $170,000

Jim Miller: $92,000 (incluye $46,000 x victoria)

Fabricio Camoes: $8,000

Dustin Poirier: $46,000 (incluye $23,000 x victoria)

Diego Brandao: $20,000

Uriah Hall: $20,000 (incluye $10,000x victoria)

Chris Leben: $51,000

Michael Johnson: $36,000 (incluye $18,000 x victoria)

Gleison Tibau: $39,000

Dennis Siver: $66,000 (incluye $33,000 x victoria)

Manny Gamburyan: $25,000

John Howard: $32,000 (incluye $16,000 x victoria)

Siyar Bahadurzada: $17,000

William Macario: $20,000 (incluye $10,000 x victoria)

Bobby Voelker: $12,000

Robert Peralta: $24,000 (incluye $12,000 x victoria)

Estevan Payan: $10,000 – See more at: http://resumenmma.com/2877/ufc-168-salarios-silva-600/#sthash.0Ex5jzOO.tLWAz5Ku.dpuf

Chris Weidman : $400,000 (incluye $200,000 x victoria)

Anderson Silva: $600,000

Ronda Rousey: $100,000 (incluye $50,000 x victoria)

Miesha Tate: $28,000

Travis Browne: $56,000 (incluye $28,000 x victoria)

Josh Barnett: $170,000

Jim Miller: $92,000 (incluye $46,000 x victoria)

Fabricio Camoes: $8,000

Dustin Poirier: $46,000 (incluye $23,000 x victoria)

Diego Brandao: $20,000

Uriah Hall: $20,000 (incluye $10,000x victoria)

Chris Leben: $51,000

Michael Johnson: $36,000 (incluye $18,000 x victoria)

Gleison Tibau: $39,000

Dennis Siver: $66,000 (incluye $33,000 x victoria)

Manny Gamburyan: $25,000

John Howard: $32,000 (incluye $16,000 x victoria)

Siyar Bahadurzada: $17,000

William Macario: $20,000 (incluye $10,000 x victoria)

Bobby Voelker: $12,000

Robert Peralta: $24,000 (incluye $12,000 x victoria)

Estevan Payan: $10,000 – See more at: http://resumenmma.com/2877/ufc-168-salarios-silva-600/#sthash.0Ex5jzOO.tLWAz5Ku.dpuf