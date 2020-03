Coronavirus en México llega a 26 casos positivos

La Secretaría de Salud de México informó que en el país hay 26 casos positivos de Covid-19, es decir, de jueves para viernes se sumaron 10 nuevos casos. Además, hay 105 casos sospechosos, en este grupo es en donde en las próximas horas se podrían presentar más casos positivos.

40% de la población mundial no tiene dónde lavarse las manos: UNICEF Una de las principales medidas en la crisis por el coronavirus es lavarse las manos, algo que no es accesible para todo el mundo

“Estos casos confirmados prácticamente se localizan en estados donde previamente se habían registrado, pero se suman otros, tenemos un caso en Querétaro, cinco en la Ciudad de México, uno Yucatán, otro en Quintana Roo, Querétaro, Puebla, Coahuila y Chiapas”, dijo el director general de Epidemiología, José Luis Alomía.

El reporte de la Secretaría de Salud detalló que en la capital del país hay 11 casos; cuatro en Querétaro; tres en el Estado de México; dos en Puebla; mientras que Chiapas, Coahuila, Durango, Nuevo León, Quintana Roo y Yucatán habría un caso, en conjunto se detectó que estas personas tuvieron contacto con 273 personas, de las que sólo 10 presentaron síntomas y las restantes 236 son asintomáticos.

Niega AMLO que su gobierno oculte información sobre el coronavirus Pidió a los mexicanos no creer todo lo que se dice porque no hay objetividad, sobre todo de los conservadores que ‘quisieran que nos infectáramos’.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, detalló que este incremento considerable de un día para otro es previsible en cualquier epidemia, por lo que llamó a no causar alarma a los medios de comunicación ni usar calificativos que se puedan mal interpretar.

“Desde que se detectó el primer caso y hasta el 12 de marzo habíamos tenido casos esporádicos, un solo caso al día, o días sin un solo caso. Hoy aumentamos varios casos, esto representa transición a la fase dos, pero no que ya estemos en ella porque no se cumplen todas las características de la segunda fase, esto no es blanco y negro, sino progresivo, a pesar de esta cantidad, aún tenemos capacidad de identificar casos”.

Asimismo, dijo que que todos estos casos corresponden a casos importados, lo cual es característicos de la fase uno, aún así se decidió anticipar algunas acciones de la fase dos para lograr un mejor grado de protección; sin embargo, la media no se aplicaría en todo el país ni de la misma forma, esto se sustentará en las características de cada entidad.