Casos positivos de Covid-19 en México llegan a 3,441

La Secretaría de Salud informó que este 9 de abril se reportaron 194 muertes, lo cual implica un crecimiento de 20 con respecto al día anterior, cuando la cifra fue de 174.

En lo que respecta a los casos positivos, pasaron de tres mil 181 a tres mil 441, es decir, un crecimiento de 260 pacientes.

Además 17 mil 950 casos han sido negativos y otros 10 mil 105 se mantienen como sospechosos.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, detalló que se registraros los decesos de dos mujeres embarazadas, ambas con comorbilidades, una de ellas estaba embarazada había desarrollada diabetes gestacional.

Por lo que fue necesario realizar una cesárea, el bebé se encuentra delicado de salud y bajo observación médica, aunque del otro caso no abundó más.

Asimismo, recomendó a las mujeres embarazadas a tener los mimos cuidados que las demás personas, es decir, el lavado constante de manos, alimentarse bien, mantener la sana distancia y no acudir a trabajar.

"Si por alguna razón en su trabajo no le permiten irse a casa debe denunciar esta situación ante la Profedet, no debe tener miedo a perder su empleo, no puede ser obligada a mantenerse laborando ante esta emergencia sanitaria", dijo desde Palacio Nacional.