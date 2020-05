Por emergencia, relegan a los pacientes con daño cardíaco

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene en la incertidumbre a pacientes con problemas del corazón, pues las citas –así como estudios– se han pospuesto hasta medio año en el Hospital Regional Primero de Octubre.

Miriam Quevedo, madre de un menor de edad que sufre arritmias cardíacas desde hace un año, relató a Publimetro que el 17 de abril asistió al centro de salud para que le realizaran a su hijo un ecocardiograma (prueba que muestra cómo el corazón late y bombea sangre). Pero, debido a que ahí se atienden a pacientes con Covid-19, le comunicaron que la atenderían hasta el 7 de octubre.

“Mi hijo tiene 14 años y desde hace un año tiene arritmias cardíacas. Lo he llevado a las citas con los cardiólogos en el hospital, pero hasta ahorita no me han dicho a qué se debe; se ha llegado a desmayar en la escuela.

“Lo peor es que no sé por qué tenga las arritmias ni qué le provocan los desmayos, por eso le mandaron a hacer análisis completos y el ecocardiograma, pues con cualquier actividad física –por pequeña que sea– le empieza a latir rapidísimo su corazón”, advirtió.

Precisó que, el día que asistió al hospital, enfermeras le aseguraron que tenían que reprogramar tanto la cita como el estudio, pues “a todos los doctores los están mandando a urgencias para atender casos de coronavirus”.

“¿Cómo es posible que seis meses después nos dieran cita? No vamos al hospital por gusto, mi hijo tiene problemas del corazón y no sé ni siquiera a qué se debe, ni los efectos que pueda desarrollar por no ser valorado antes”, denunció.

Publimetro buscó a autoridades del ISSSTE, quienes –a través de la oficina de comunicación social– confirmaron que los servicios de cardiología que se brindan en el Hospital Regional Primero de Octubre, ubicado en la alcaldía de Gustavo A. Madero, se pospusieron.

“Están suspendidos los servicios de cardiología en el hospital hasta septiembre debido a cuestiones de seguridad para los pacientes, pues en ese centro de salud se tratan a enfermos de Covid-19”, indicó.

Además informaron que se valora a qué hospitales pueden recibir a los pacientes con problemas cardíacos; sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado qué centros de salud colaborarán.

Problemas desde inicio de la pandemia

El Hospital Regional Primero de Octubre del ISSSTE ha estado bajo los reflectores desde el inicio de la emergencia sanitaria decretada, pues ha registrado desde un brote de Covid-19 hasta el fallecimiento de un enfermero.

Desde el 8 de abril, enfermeros, médicos y personal que labora en dicho centro de salud denunciaron un brote del virus, y subrayaron que la causa principal de que se propagara se debía a la falta de insumos y equipo de protección.

Tres días después, Miguel Ángel, un enfermero de urgencias de dicho hospital, perdió la vida luego de haber sido contagiado. Sus compañeros señalaron que fue por “la negligencia de pacientes”, pues aseguran que la población no permanece en su casa y esto incrementa los contagios.

Para el 13 de abril, enfermeras y personal médico del hospital bloquearon la avenida Instituto Politécnico Nacional y aseguraron que no retirarían la protesta hasta que se atendieran las demandas por falta de insumos, que denunciaron desde inicios del mes de abril.

De acuerdo con autoridades del ISSSTE, el Hospital Regional Primero de Octubre se encuentra a su máximo de capacidad; sin embargo, esto no quiere decir que ya no reciban pacientes, pues aseguraron que a diario dan de alta a diferentes personas.