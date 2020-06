Tenemos que estar atentos para evitar fatalidades por Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no confiarse sobre la propagación del Covid-19 y actuar de forma precavida para evitar fatalidades, así lo afirmó desde Morelos, entidad que de acuerdo con el semáforo epidemiológico se encuentra en rojo; sin embargo, el mandatario aseguro que la pandemia “no ha pegado tan fuerte” como en otros estados.

Así puedes decorar y proteger tu hogar: Un aliado en la Protección y Color para las familias mexicanas

Al encabezar la supervisión del Hospital General Doctor Carlos Calero Elorduy del ISSSTE, pero que es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional para atender a las personas con Covid-19, López Obrador expuso que la población debe estar pendiente en todo momento al desarrollo de la epidemia.

“Aunque en Morelos la pandemia no ha pegado como en otros estados, no podemos confiarnos, hay que actuar de manera precavida, estar atentos todo el tiempo para que no nos sorprendan las malas noticias”.

Además, agradeció a las Fuerzas Armadas, ya que en una plática que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, éste le preguntó cómo se enfrentaba en México la pandemia, a lo que respondió que ha sido con apoyo de los militares.

“Por eso quiero agradecer el apoyo de las Fuerzas Armadas, le expliqué al presidente Trump cómo la Marina y Ejército nos ayudaban. También le dije que lo más importante era lo preventivo, por lo que la gente debía quedarse en casa, la sana distancia, hacer caso a los especialistas, a los médicos y científicos”.

Día del padre: Elige el regalo perfecto para papá sin salir de casa

No dejó pasar la oportunidad para recordar que al inicio de su administración contabilizaron 300 hospitales inconclusos, por lo que varios de ellos fueron concluidos y en varios se aceleraron los trabajos para enfrentar la pandemia.

“En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, 32 hospitales como este tienen terminados, en el más reciente informe de la Sedena se informó que de los 32, 28 ya están en operación y cuatro por terminarse”.

Respecto al hospital que supervisó, el inmueble tiene 70 camas para Covid-19, 40 para hospitalización general y las demás para terapia intensiva con ventiladores; al terminar la pandemia, el ISSSTE estará a cargo de su operación y la capacidad se ampliará a 100 camas.

Finalmente, el mandatario federal recordó que el hospital estuvo abandonado por 10 años, por lo que decidieron rehabilitarlo, lo cual se logró en dos meses y medio.