Participación de mexicanos en pruebas de vacunas tiene que ser segura: experto

En medio de la pandemia de Covid-19 las buenas noticias comienzan a surgir, como la desasceleración de los casos y fallecimientos en América, como lo dio a conocer la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como el desarrollo de varias vacunas en en mundo, de las cuales algunas de ellas serán probadas por mexicanos, como lo anunció el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrad.

El funcionario federal detalló que más de dos mil voluntarios mexicanos participarán en las pruebas clínicas de fase 3 para vacunas desarrolladas por Rusia e Italia. “En esta semana tuvimos dos acercamientos relevantes, el primero es el acuerdo para que México participe con dos mil voluntarios en la fase 3 de pruebas de la vacuna Sputnik 5, desarrollada en Rusia”.

Para conocer más sobre estas participaciones, Publimetro entrevistó a Alejandro Macías, infectólogo integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Es bueno que México ofrezca voluntarios para probar a la vacuna contra de Covid-19 rusa e italiana, en incluso más proyectos?

— Siempre es noble incluirse en estudios de investigación médica; sin embargo, debemos asegurar que los protocolos estén autorizados por los comités de ética, que a su vez estén certificados por la Cofepris.

Esto con el objetivo para asegurar que la práctica de la investigación esté acorde con los reglamentos internacionales y se conduzca con todos los lineamientos sobre este tipo de eventos que se están haciendo en varias partes del mundo.

¿Estas pruebas de vacunas en México y en resto del mundo se verán rebasadas ante casos reinfectados?

— No me parece viable, me parece que las reinfecciones son poco comunes a lo largo de la historia, y si esto sucedería, al parecer serían mucho más leves que la infección original. Esto no le quita la eventual utilidad que vayan a tener las vacunas como inductoras de inmunidad.

Además, las vacunas no solo inducen inmunidad con los cuerpos, sino a nivel celular, y aunque pueden dar una protección parcial, esas infecciones podrían ser más leves que los cuadros originales.

¿Debemos preocuparnos por los recontagios?

— Si se han demostrado recontagios seguramente ocurrirán en todo el mundo con una tasa más baja-. Reinfectarse es muy difícil, las personas que sobreviven quedan con inmunidad, no sabes por cuánto tiempo dure esta inmunidad si es unos meses, unos años o para siempre.

Por lo pronto esto no parece un problema clínica o de aplicación actual, ya que las personas que logran sortear este virus tienen una baja probabilidad de hacerlo nuevamente.

