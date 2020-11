Me siento afortunada de haber podido despedirme de mi papá

Nallely Cortés estuvo presente en el momento en que su padres fueron llevados al hospital, ahí les confirmaron que tenían Covid-19, ambos estuvieron bajo observación en el área designada para ese fin en un hospital privado, su mamá consiguió salir después de varios días internada, por lo que tenía la esperanza que lo mismo ocurriera con su papá; sin embargo, con los días su salud decayó y falleció a causa de la enfermedad el 10 de octubre.

Son frecuentes las noticias sobre el proceso que sigue cuando una persona fallece, en la que casi de manera inmediata son cremadas y esto lleva a sus familias a la tristeza por no poder despedirse, en su caso no fue así y por eso ella y su familia se sienten agradecidos, ya que los últimos tres días que su papá estuvo en terapia intensiva pudieron verlo bajo estrictos controles sanitarios.

“Mi hermano enfermó a finales de julio, mi papá comenzó a sentirse mal días después, tenía 82 años y los dolores musculares lo atribuimos a la edad, tuvo un poco de gripe y eso nos asustó, pero con los cuidados en casa se recuperó, poco después recibió la noticia que uno de sus hermanos murió por Covid, eso lo puso triste, también experimentó un bajo nivel se azúcar en la sangre por la diabetes, vino la ambulancia y lo estabilizaron y nos aconsejaron que lo lleváramos al médicos para descartar Covid, pero nos opusimos”, relató.

Horas después volvió a experimentar una baja de azúcar y llamaron de nuevo a la ambulancia, su papá en esos momentos deliraba, el personal médico lo revisó y también a su mamá, quien tenía bajos niveles de oxigenación, por lo que decidieron que ambos fueran internados, en esos mismos días ella enfermó de lo mismo.

“Mis papás ingresaron el 9 de septiembre, estuvieron dos semanas en cuarto, mi mamá fue dada de alta, mi papá estaba bien pero aún así tuvo que permanecer más días, su oxigenación bajó y nos dijeron que era importante la intubación, le dijimos al doctor que tomara la mejor decisión, mi papá se escuchaba y sentía cansado.

“Aunque estuvo intubado nos informaron que mejoraba, pero una semana después detectaron un cultivo de hongos en sus pulmones, posiblemente secuela del Covid, eso le ocasionó fibrosis pulmonar, seis días entes de morir ya estaba muy mal”, recordó la bióloga.

Fue en ese momento cuando los médicos les dijeron que era probable que su padre falleciera, por lo que les permitieron despedirse, el día de la muerte tuvieron que identificar el cuerpo para proceder a la cremación.

“Es un proceso difícil y doloroso, el duelo es un proceso individual, cada uno de mis hermanos lo ha afrontado de manera diferente, pero tuvimos que aprender a identificar sus etapas, por fortuna somos varios con edades de entre 30 y 50 años, compartimos información que nos ayude a salir adelante, además yo recurrí a ayuda psicológica porque es importante porque no sólo es la perdida de un ser querido, también la situación económica”.

Consideró también que la fortaleza que ha mostrado su mamá los ha sorprendido y ayudado a enfrentar la situación de una mejor manera, pues a pesar de perder a su compañero de vida se mantiene fuerte y en recuperación.

“Sin duda, es difícil entender que de la noche a la mañana ya no está una persona fuerte, que a pesar de la diabetes hacía sus actividades sin ayuda, no imaginamos que mi papá fuera a fallecer, que este año ya no lo vamos a ver en Navidad, casi todos los días que estuvo internado hacíamos videollamadas, pero en pocos días cambió su diagnóstico.

“Me causa una impotencia tremenda cuando veo las noticias de las fiestas ilegales, clandestinas, de gente que cree que no pasa nada, nadie quiere perder a un familiar, la gente no tiene idea de los costos emocionales y financieros, afortunadamente mi papá tuvo un seguro de gastos médicos mayores, la cuenta de él y mi mamá fue superior a un millón de pesos, de lo que no tuvimos que pagar nada, pero hay mucha gente que no va atener esa suerte”.

