Reaparece López-Gatell tras 19 días; vuelve a dar positivo a Covid

En la conferencia vespertina de este 10 de marzo reapareció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien anunció que dio positivo a la prueba de Covid-19 el pasado 20 de febrero, fecha en la que dejó de aparecer públicamente en las actividades del gobierno.

El funcionario federal informó que en su prueba más reciente volvió a dar positivo, por lo que tendrá participaciones remotas.

“Como lo platicaron los doctores Alomía, Ridaura y Cortés, estoy completamente recuperado, no tengo síntomas, estoy con fuerza, con ánimo de seguir avanzando en la vacunación contra Covid, lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba porque estoy monitoreando la transición del estado positivo a negativo, vuelvo a salir positivo.

"Es decir, tengo carga viral suficientemente alta para ser contagioso, aunque ya tengo el alta médica, no tengo el alta epidemiológica y no podré incorporarme como lo planeaba, pero si por la vía virtual, esperando poder regresar a las actividades presenciales”, dijo López-Gatell.

Al preguntarle sobre cómo sospechó que se había contagiado, así como el tratamiento que tuvo, explicó que no hablaría en concreto sobre su caso, ya que hacerlo podría generar una idea errónea en la población respecto la atención que debería recibir en caso de enfermar.

“Podrían hacer conjeturas sobe lo correcto o incorrecto, sobre los síntomas clínicos y sacar conclusiones, porque no necesariamente aplica las condiciones de uno al momento de enfermar sobre otras personas que puedan también contagiarse”, añadió.

Sin embargo dijo que él pudo alertarse sobre su contagio ya que el 19 de febrero tuvo fiebre, un día después también, el domingo ya no tuvo, pero un día después, al no haber tomado medicamentos contra la fiebre, se dio cuenta que de nuevo tuvo ese síntoma por lo cual se consideró que no tenía buen evolución y su médico le alertó que podía transitar a un cuadro moderado.

LÍNEA DE TIEMPO

20 de febrero – El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, revela que tiene Covid-19.

– El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, revela que tiene Covid-19. 24 de febrero – Recibe oxigenación complementaria por recomendación de su médico.

– Recibe oxigenación complementaria por recomendación de su médico. 25 de febrero – Se rumora que el subsecretario de Salud se encuentra hospitalizado. El gobierno federal lo niega.

– Se rumora que el subsecretario de Salud se encuentra hospitalizado. El gobierno federal lo niega. 28 de febrero – Hugo López-Gatell, por medio de una carta, informa que fue ingresado a la Unidad de Atención Temporal Banamex para recibir atención médica.

– Hugo López-Gatell, por medio de una carta, informa que fue ingresado a la Unidad de Atención Temporal Banamex para recibir atención médica. 1 de marzo – El director general de Epidemiología, José Luís Alomía Alomía, informa que el subsecretario fue dado de alta de la Unidad de Atención Temporal Citibanamex.

– El director general de Epidemiología, José Luís Alomía Alomía, informa que el subsecretario fue dado de alta de la Unidad de Atención Temporal Citibanamex. 9 de marzo – El director General de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, asegura que esta semana regresarla López Gatell a sus actividades.Presentan Ley Ingrid; buscan frenar difusión de imágenes de personas asesinadas

