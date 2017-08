Miguel Cotto promete dar lo mejor de sí y coronarse de nueva cuenta

El puertorriqueño Miguel Cotto está preparado para “competir” con la pelea que protagonizarán Floyd Mayweather y Conor McGregor el sábado en Las Vegas, cuando él también suba al ring para enfrentar al japonés Yohihiro Kamegai por el título mundial vacante súper welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Para dar un mejor espectáculo, “Junito” se preparó a conciencia y prometió una victoria al japonés para volver a ser campeón por sexta vez en su carrera,

“Estoy aquí por varias razones: por mi familia y para dar lo mejor que pueda. Voy a hacerlo y me voy a llevar el título a Puerto Rico”, afirmó.

El boricua sabe que Kamegai será un hombre peligroso, pero tiene la experiencia para salir con el brazo en alto.

“No sé que tipo de preparación hizo en Japón, pero les puedo garantizar una cosa, estoy listo para él, para lo que me presente y el sábado voy a ganar la pelea”, aseguró Miguel Ángel en la última conferencia de prensa previo al evento en Carson, California.

Cotto ya tiene un lugar asegurado en el Salón de la Fama del boxeo por su brillante carrera donde ha enfrentado a los mejores, pero él no se considera el mejor exponente puertorriqueño de la historia, eso se lo deja a la afición.

“He disfrutado toda mi carrera y creo que si la primera pelea no hubiera pasado, no estuviera aquí, cada pelea me ha hecho lo que soy ahora. No es mi labor ponerme a mi mismo en el ranking de campeones puertorriqueños, lo que tengo que hacer es dar lo mejor de mí mismo y la gente me va a poner en el lugar que quiera”.

Por su parte, el nipón Kamegai sabe que está ante la oportunidad de su vida para obtener reconocimiento en el mundo del boxeo, y no piensa desaprovecharla.

"Estoy feliz por regresar, el próximo sábado vamos a dar lo mejor como siempre y vamos a ganar": @RealMiguelCotto

“Quiero hacer valer el apodo que me ha dado Óscar de la Hoya: ‘El Corazón de Acero’. Estoy complacido de estar peleando en el mismo lugar donde muchas peleas legendarias se han dado. Me siento complacido por estar peleando por un título de la OMB que ha en tuvo de campeones a figuras como De la Hoya y Marco Antonio Barrera”.

VARGAS Y RÍOS DARÁN PELEA ELECTRIZANTE

El combate coestelar pondrá frente a frente al mexicano Rey Vargas, quien estará haciendo su primera defensa del título mundial de peso súpergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ante el local Ronny Ríos, un choque electrizante según ambos contendientes.

“Estoy listo, ya, estamos a unos cuantos días y bueno, alegres, contentos de estar aquí. Compartir cartel con un boxeador como Miguel Cotto es un entusiasmo y eso me hace sentir la responsabilidad de hacer un buen papel. La afición va a hacer lo correcto al estar atentos a mi pelea con Ríos, será buena, de alarido, electrizante”, vaticinó el oriundo de Otumba, Estado de México.

“Esta es una pelea real, el otro es un circo (Mayweather-McGregor). Si quieren ver una verdadera pelea, sintonicen esta cartelera. Bienvenido a California Rey y gracias por la oportunidad”, agregó Ronny Ríos.