Palencia reconoce que le impusieron jugadores en Pumas

Juan Francisco Palencia reconoció que solo participó en la elección de algunos jugadores que llegaron a Pumas como refuerzos, mientras que otros fueron decisión de la directiva que encabeza Rodrigo Ares de Parga.

“En algunos sí (los elegí), no en todos. Pero en los armados de un equipo hay veces que se tienen que tomar en cuenta muchas cosas", defendió en entrevista para Fox Sports.

“No tuvimos esa oportunidad de opinar. Lo único que me resta es desearle el bien a Pumas y que le vaya bien”.

Para este Apertura 2017 el Club Universidad trajo como refuerzos a gente como Joffre Guerrón, Néstor Calderón o Mauro Formica, quien llegó en la semana previa al inicio, así como a Marcelo Díaz, quien fue anunciado el 17 de agosto.

Después de ser cesado del club, Palencia recordó los problemas que tuvo para entrenar con todos los jugadores en los últimos torneos.

“El segundo torneo no pude tener el mismo equipo completo desde la fecha 10 y esta temporada no pude trabajar nunca con mi equipo que me habían preparado. No me sabe nada bien porque es una institución que quiero, la afición siempre se ha manifestado a favor o en contra, cuando están a favor te sientes bien”, apuntó.

Recordó que hay dos equipos “especiales” en el futbol mexicano, el primero Chivas que juega solo con mexicanos por convicción y el otro Pumas por la oportunidad que da a la gente de cantera.