Tom Brady le cuelga a conductor de radio tras insultos a su hija

Tom Brady lo tiene claro: con su familia nadie se mete. El quarterback de los New England Patriots interrumpió su participación en una estación de radio local en Boston luego de que uno de los conductores insultara a su hija la semana pasada.

Los comentarios fueron hechos por Alex Reimer en un programa de la estación WEEI, durante una discusión sobre el documental de Facebook de Brady, Tom vs Time. El comunicador dijo que la hija de Brady era "una molesta e insignificante pequeña".

"Intenté venir a este programa durante muchos años y les demostré mucho respeto. Siempre he intentado y he venido, hago un buen trabajo para ustedes. Es muy decepcionante cuando lo escuchas, sin duda. Mi hija, o cualquier niño, ciertamente no se lo merecen", dijo Brady en Kirk & Callahan de WEEI.

Brady advirtió que reconsiderará si quiere continuar siendo parte del programa.

"Realmente no tengo mucho que decir esta mañana", dijo Brady. "Tal vez hablaré con ustedes en otro momento".

WEEI y los Patriots anunciaron la semana pasada una extensión de varios años de su asociación, mientras que Reimer fue suspendido indefinidamente el viernes por WEEI.

