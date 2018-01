Confirma Davino a Lucas Albertengo con Rayados

La llegada de Lucas Albertengo es un hecho, confirmó el presidente de Rayados, Duilio Davino.

Hace unos días se rumoró la llegada del argentino, pero fue hasta este miércoles que el Monterrey se manifestó.

"Sí, sería un préstamo a un año con opción a compra, es un jugador que hace varios años el club ya tenía visoreado, el técnico lo conoce y que podría ayudar en una posición que pudiéramos necesitar", dijo.

La llegada del delantero se debe que Rogelio Funes Mori ha sentido molestias en el gemelo derecho que no le permite terminar los partidos.

La duda que tiene el club es que no saben si el Mellizo podría terminar el torneo, pero de inicio descartan que haya una cirugía.

"Es muy probable que no necesite cirugía, vamos a ver si con la terapia de los doctores la podemos evitar, sería lo ideal. Vamos a ver también hasta dónde el jugador puede estar con esa molestia, que al final no le baja el rendimiento y que durante muchos minutos del partido no la siente", dijo.

