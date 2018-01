El haber fallado el penal en la Final, marcó a Avilés Hurtado

A casi dos meses de la Final regia, Avilés Hurtado, habló por primera vez del penal fallado contra los Tigres.

El delantero dijo que fue algo muy difícil y que lo dejó marcado, sobre por lo que significa el rival.

“Fue algo muy difícil, en ese momento nadie quiere fallar y más en una final y más por lo que representa, la verdad me pegó durísimo, me sigue pegando es algo que queda marcado”, dijo.

Comentó que al día de hoy se siente fuerte anímicamente, por el apoyo que ha recibido de las personas que lo rodean.

“En estos momentos me siento muy fuerte anímicamente, sabiendo de lo que ha representado, pero creo que voy a salir adelante, por parte de los que están cerca de mí, de los que me han apoyado y de los que no me apoyan pues eso te hace más fuerte”, comentó a una entrevista hecha por Rayados.

Luego de volver a fallar un penal en el duelo ante Xolos, con lo que se ganó los abucheos, el colombiano dijo que es entendible la molestia de la gente.

“La gente tiene derecho a molestarse por muchas situaciones, pero que sigan creyendo en el equipo, no es fácil llegar a dos Finales y ser líder en todo el torneo. Si nosotros tenemos el apoyo de la afición va a ser aún más fácil conseguir el título que queremos”, dijo.

El colombiano dijo que en ningún momento la gente le ha recriminado nada cuando sale a la calle.

“En ningún momento la gente que me he encontrado en la calle me ha recriminado algo, incluso me han hecho saber lo importante que he sido para el club en poco tiempo.

“Cuando salgo al terreno de juego me siento tranquilo porque lo dejé todo. Yo no caigo en ningún juego de la gente, están en todo su derecho”, agregó.

Avilés se convirtió en campeón goleador en su primer torneo, algo que no pensó a su llegada al club, con el cual dijo ha tenido una conexión inigualable.

“La conexión que he tenido con la institución en el primer torneo, no la había tenido en ningun otro club. La alegría de vestir la camiseta de Monterrey, la verdad me siento muy contento y espero estar por mucho tiempo aquí.

“Lo que le he dado al club no es nada para lo que el club se merece, por todo lo que representa, la verdad es un ambiente único que no he vivido en otro club”, mencionó.

Avilés fue pieza fundamental el torneo pasado para que Rayados se mantuviera como líder general del Apertura 2017.

También puedes ver:

Rafael Nadal confirma que jugará en Acapulco