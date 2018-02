Quien se relaje pierde el puesto en Rayados: Hugo González

Ante las buenas actuaciones que ha dado Juan Pablo Carrizo en la ausencia de Hugo González, algunos aficionados han manifestado que el argentino debe ser el titular en Rayados.

Sin embargo, Hugo González asegura no haber dado la pauta para perder la posición ante Carrizo.

“Presión no, estoy haciendo las cosas bastante bien, el semestre pasado fue muy bueno para mí en cuanto a números, me hubiera encantado coronarlo con el título, no se pudo, cosas del futbol.

“Yo creo que en general mi trabajo ha sido bastante bueno y tampoco he dado pauta para que se me quite de la titularidad”, dijo.

González sabe de la gran capacidad de Carrizo, por lo que asegura que quien se relaje, pierde el puesto.

“En este hay dos grandes porteros, como lo es Juan y yo, los dos estamos haciendo las cosas muy bien y quien se relaje pierde el puesto”, comentó.

Con respecto a sí se siente presionado por las actuaciones de Carrizo, el portero expresó que cada vez se siente más cómodo en la cancha.

“El partido pasado lo demostré, jugué bastante tranquilo, la competencia siempre es buena para ayudar a crecer al jugador y así lo tomo.

Carrizo jugó ante Veracruz y Xolos por la lesión de Hugo González, partidos en los cuales tuvo una destacada participación.

