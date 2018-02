Presidente y jugador de futbol envueltos en escándalo sexual

El club de futbol paraguayo, Rubio Ñu de Luque está en medio una gran polémica no sólo en su país, sino también fuera de él, debido a la relación sentimental que sostenía el presidente del equipo, Antonio González y uno de sus ex jugadores, Gabriel Callero.

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer el caso, como inicio de todo se publicó una fotografía íntima en donde se muestran ambos personajes, misma que causó enojo en el presidente del equipo y se dio a la tarea de subir un video mostrándose molesto y rompiendo el contrapase del jugador, afirmando que nunca más volverá a las canchas.

"Este es tu contrapase muñeco, ¿qué pensaste, que te vas a burlar de mí o de Ariel?. Mira lo que estoy haciendo de tu contrapase. Olvídate de jugar al futbol y dile a tu chongo o tu chonga, vos puto de mierda, olvídate del futbol y metete tu plata en tu culo, vos hijo de mierda, mongólico de mierda", palabras que dijo Antonio González.

Pero no todo quedó ahí, al ver que el video se hizo viral y la polémica creció, no dudó en subir un segundo filme, en donde se muestra un poco más tranquilo, pero no se retracto en lo que dijo anteriormente, y todavía afirmó que el pase del jugador le pertenece al equipo, y es probable que no se transfiera más.

