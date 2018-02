Jugador del PSG asistió a terapia para superar memes

El jugador del PSG, Ángel Di María confesó lo duro que es recibir críticas y burlas por parte de los aficionados, mismas que le afectaron a tal grado que tuvo que recurrir a ayuda profesional para poder superar los famosos memes que se dieron durante las últimas derrotas de la selección de Argentina en el Mundial de Brasil 2014 y en la Copa América.

"Las cargadas y los memes a los jugadores de la Selección duelen muchísimo y te hace pensar en dejarlo es por eso, porque ves a la familia sufrir. Te dan para adelante, pero también sufren por ti. A mí me ayudó mucho el psicólogo, poder hablar, poder descargarme, gracias a eso aprendí que atrás de una computadora o un celular es fácil reírse, pero solamente hacen eso. Mi cabeza ahora está bien", declaró a TyC Sports.

El futbolista argentino está convencido en que la selección de su país está al mismo nivel que las demás potencias, aún con las dificultades que tuvieron para clasificarse a la justa mundialista de Rusia 2018.

"Llegamos a tres finales y no las ganamos por mala suerte, no por falta de hue… Contra Alemania hicimos el mejor partido y no tuvimos suerte. De cara al Mundial estamos al nivel de Alemania y España por nombres y por lo que tiene para jugar", finalizó.

