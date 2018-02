Gignac podría romper el hielo con la prensa mexicana muy pronto

La relación entre la prensa mexicana y André-Pierre Gignac, podría cambiar muy pronto.

El galo expresó en una entrevista para el Club Tigres, que no ha querido atender a la prensa pues no manejaba muy bien el español.

“Quería manejar perfectamente el idioma, no lo manejo perfectamente pero falta poco. Lo quería manejar porque no quiero que después cambien mis palabras o que salgan polémicas baratas, no me gusta eso”, dijo.

El Bomboro ha hecho entrevistas en su estadía en México, pero sólo con la prensa de su país.

Solo ha dado algunas declaraciones breves a la prensa mexicana, en dos años y medio como felino.

