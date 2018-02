VIDEO: Jugador de Inglaterra sufre fractura de cráneo

Se jugaba el partido entre el Chelsea y el Hull City, correspondiente al certamen de la FA Cup en Inglaterra. El balón era posesión del conjunto de los 'blues', ya que sacaron un tiro de esquina, pero la redonda estaba en movimiento para crear una nueva jugada.

En el centro para buscar rematadores en área del cuadro de City, un par de jugadores fueron en busca de la esférica que iba al corazón del campo visitante. Gary Cahill y Ryan Mason chocaron las cabezas donde uno de ellos quedó más lastimado que el otro.

Y es que el sonido ambiente percató el encontronazo de testas y el elemento del Hull fue quien más lacerado salió. La asistencia médica llegó de inmediato por el fuerte impacto que ambos vivieron y fueron atendidos sin perder tiempo.

El dorsal 24 del conjunto del Chelsea fue el primero en levantarse, cuestión que agradó al graderío y aplaudió su incorporación, pero Mason tardó mucho tiempo en responder y tuvo que salir en camilla y con respirador, debido a que él fue quien recibió el golpe con más fuerza.

Tras ser evaluado por los médicos, se dio a conocer la triste noticia que le dieron los neurólogos: retirarse del deporte que más ama a su temprana edad de 26 años, debido a que sufrió una fractura de cráneo.

Al saber del hecho, Gary Cahill, protagonista del golpe, expuso su sentir vía Twitter y mandó un mensaje de aliento al futbolista y a sus familiares.

"Estoy devastado al escuchar la noticia de hoy de Ryan", siguió. "Competir en un corner es algo que hemos hecho miles de veces y al ver esas consecuencias para un gran profesional como Ryan, es desgarrador. Envío todo mi cariño a él y a su familia, y desearle lo mejor para el futuro".

Devastated to hear today’s news from Ryan. Competing for a corner is something we’ve done thousands of times and to see those consequences for a top professional like Ryan is heartbreaking. Sending all my love to him and his family, and wishing him the best for the future.

