Estrella de los Cachorros viaja a Florida para solidarizarse con víctimas del tiroteo

El inicialista estelar de los Cachorros de Chicago, Anthony Rizzo, salió este jueves del campo del entrenamiento de primavera que el equipo tiene en Arizona y se trasladó a su residencia de Parkland (Florida), para respaldar a la comunidad después de la masacre que ocurrió ayer, miércoles, en la escuela secundaria, donde estudió.

Rizzo, de 28 años, había adelantado su llegada al campo de entrenamiento, ya que el resto de los jugadores de posición no tienen que presentarse a la pretemporada hasta el lunes.

Ahora se espera que Rizzo permanezca en Florida lo que resta de semana y el lunes se reincorpore de nuevo con el resto de sus compañeros.

Rizzo se graduó en 2007 de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde ocurrió el tiroteo que dejó al menos 17 personas muertas y otras 15 heridas de distinta gravedad.

La estrella de los Cachorros donó 150 mil dólares a su alma mater el pasado noviembre que fueron destinados a pagar por alumbrado de los estadios de beisbol y softbol, y sus padres todavía viven en la zona.

Rizzo, nada más conocer la tragedia, tuiteó su apoyo a la comunidad: "¡Parkland y Coral Springs, por favor sean fuertes!", y "Esto está fuera de control… y nuestro país necesita un cambio urgente".

Parkland and Coral Springs please stay strong! This is out of control and and our country is in desperate need for change. I hope In this darkest of times back home this brings everyone together and we can find love. You’re all in my prayers 🙏🏻🙏🏻

— Anthony Rizzo (@ARizzo44) February 14, 2018