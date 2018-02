VIDEO: ¡Histórico! Mujer transexual enfrentará a peleador de MMA

La brasileña Anne Veriato hará historia en las artes marciales mixtas cuando enfrente por primera vez en MMA a un hombre.

La mujer transgénero de 21 años enfrentará el el 10 de marzo a Railson Paixao en el Mr. Cage 34, que se disputará en Manaos, Brasil y donde los peleadores no podrán superar los 52,1 kilos en el próximo pesaje.

"Fue un poco difícil para la gente acostumbrarse en el gimnasio. Salí del gimnasio por un tiempo y, cuando volví, nadie me reconoció. Todo está bien ahora porque ya estaban acostumbrados, pero fue diferente en los torneos", declaró para el medio "MmaFighting”.

Asimismo, dejó claro que su intención nunca fue pelear contra mujeres, ya que se considera demasiado ‘buena’ para hacerlo.

“Sé que muchos tratarán esta pelea con prejuicios. Muchas personas me apoyan desde que conocen mi historia, pero algunos todavía no me respetan”.

"Jamás se me pasó por la cabeza pelear contra mujeres, porque creo que soy demasiado buena. Creo que no sería justo que combatiese contra mujeres", añadió.