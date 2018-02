Fabio Coentrao, el futbolista que llora cuando sale de cambio

El futbolista portugués, Fabio Coentrao ha llamado la atención con el Sporting de Lisboa y en toda la liga de Portugal, tras romper el llanto por dos ocasiones cuando sale de cambio del terreno de juego.

Fue durante el partido de la Europa League frente al Astana cuando el técnico Jorge Jesús decidió sacar al ex jugador del Real Madrid e ingresar al campo a Rodrigo Battaglia, hecho que conmovió al portugués y no contuvo el llanto cuando se encontraba en la banca. El momento fue captado por las cámaras cuando el presidente deportivo del Sporting, Bruno de Carvalho se encontraba cerca de Fabio y no dudó en ir a consolarlo

Cabe señalar que no es la primera vez que el futbolista llora por la misma razón. "Quiero ser campeón con mi Sporting, me sentí frustrado y reaccioné como soy, auténtico y genuino, soy un hombre y no una máquina", afirmó Coentrao.

