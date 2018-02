Jugadores de la Liga Premier son acusados de robar un taxi

La policía española investiga a cuatro jugadores de West Bromwich Albion por supuestamente robar un taxi mientras el club de la liga Premier inglesa se entrenaba en Barcelona.

Los futbolistas Jonny Evans, Gareth Barry, Jake Livermore y Boaz Myhill comparecieron ante un juez después de ser acusados por un taxista de robar su vehículo en la madrugada del jueves, dijo a AP la policía regional de Cataluña. El taxista dijo que estaba afuera del vehículo cuando fue robado.

La policía indicó que no hay evidencia de que haya habido violencia en el incidente, que ocurrió durante un viaje de entrenamiento invernal de West Brom.

“Admitimos y nos disculpamos por haber violado el horario requerido (para estar en la concentración), y aceptamos que representa una violación de las normas de profesionalismo que debemos cumplir como representantes de West Bromwich Albion”, dijeron en un comunicado.

West Brom marcha último en la liga Premier, a siete puntos de la zona de salvación cuando restan 11 partidos en la temporada. El director de la junta y el director ejecutivo del club fueron despedidos esta semana, tras perder 3-0 ante Chelsea.

El equipo ha ganado apenas uno de sus 25 últimos partidos.

“Queremos asegurar a nuestros seguidores que este incidente no representa la determinación y deseo que tenemos para rescatar una temporada difícil”, dijeron.

West Brom señaló que los futbolistas enfrentarán los procedimientos disciplinarios del club.

“No era lo que queríamos”, dijo el técnico Alan Pardew. “Fuimos allá para tratar de prepararnos, y obviamente no es bueno tener este tipo de incidente”.

“Se pasaron de hora y eso es inaceptable, y estoy decepcionado por eso”.

West Brom juega el sábado contra Southampton por la quinta ronda de la Copa de la FA.

