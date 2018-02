¡Otra víctima! Matan a luchador Octagón en redes sociales

El luchador Octagón fue otra víctima de las redes sociales, luego de que este sábado se difundiera el falso rumor de que había muerto.

Fue el propio ‘Amo de los ocho ángulos’ quien desmintió su fallecimiento con un video a través de su cuenta de Twitter.

ENTREVISTA: Octagón va este año por la máscara de Fuerza Guerrera en el Estadio Azteca

El gladiador jarocho, con 36 años de trayectoria en el encordado, denunció al usuario Marco Corona de haber difundido la falsa noticia en redes sociales, por lo que molesto le pidió que no lo hiciera más.

“Me está llegando aquí una información de un tal Marco Corona en donde dice que yo ya me morí, es pura mentira, no saben ni mi fecha de nacimiento, así que por favor, Marco Corona no seas mentiroso, no estés mal informando a la gente porque estoy aquí en Cuernavaca”, advirtió el legendario luchador.