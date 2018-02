¿Por qué el Pumas vs. Chivas debería considerarse Clásico?

La lógica para que el Pumas vs. Chivas no sea considerado un Clásico es algo que aún no se logra descifrar, ya que ambos equipos son capaces de paralizar a miles de personas en todo el país cuando se enfrentan entre sí. Pese a ello, el encuentro aún no tiene dicha etiqueta.

Hablar de Chivas y Pumas, es hablar de grandeza e historia, es por ello que aquí te dejamos algunas de las razones por las cuales dicho encuentro debería considerarse un Clásico:

CANTERA VS. MEXICANOS – La escuadra felina se ha caracterizado por armarse de un plantel lleno de canteranos del equipo, hecho que ha sido de admiración para otros clubes. Mientras que una de las grandes virtudes que tiene el Rebaño Sagrado y de lo cual es motivo de orgullo para ellos, su afición y para el país, es que juegan con puro futbolista mexicano. GRANDEZA EN MÉXICO – Ambos equipos son considerados de los más grandes del balompié de nuestro país, razón suficiente para que el duelo sea más que un partido, sino un Clásico. AFICIONES – Chivas y Pumas cuentan con un gran número de aficionados al rededor del país, y en algunos casos hasta del mundo. Y no sólo en número sino en pasión, sus seguidores de ambos equipos han demostrado no sólo la grandeza de el equipo, sino también de sus hinchas. LA FINAL RECORDADA – Todo Clásico tiene un partido para recordar por la eternidad, y Pumas y Chivas no son la excepción, fue en la Final del Torneo Clausura 2004 cuando se enfrentaron entre sí, en aquella ocasión, la escuadra felina le arrebató el título a los de Guadalajara, además de que fue un partido agónico, ya que en el duelo de ida y vuelta quedaron empatados, por lo que todo se definió en tanda de penales, mismos en los que Pumas sacó la astucia para coronarse en México. HAN COMPARTIDO ÍDOLOS – Tanto Chivas y Pumas han tenido en sus filas a grandes futbolistas, pero algunos de ellos han militado en ambos clubes, y no sólo eso, sino se han convertido en grande ídolos en los dos equipos. Como: Luis García, Claudio Suárez, Eduardo Medina, Luis Flores, Israel Castro, entro muchos más.

Cabe señalar que los Pumas de la UNAM estarán recibiendo a las Chivas de Guadalajara el próximo domingo en Ciudad Universitaria en el duelo correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2018, encuentro que aún al no ser Clásico ya acaparó la mirada de miles de aficionados al rededor de México.

