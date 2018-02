Quiere Rayados volver a su mejor nivel

El defensa de Rayados, Nicolás Sánchez, mencionó que buscan regresar al nivel que mostraron en el torneo anterior, luego del paso irregular que llevan en la Liga.

“Inconscientemente nos tomamos un descanso, y en ese descanso, por suerte, los puntos nos vienen acompañando, pero no va a ser por siempre, así que ojalá podamos levantarnos rápido y volver a la versión que fuimos y que nos pide Antonio (Mohamed) y recuperar esa identidad”, dijo.

Ya calificados a octavos de final, Rayados viajó este lunes a Ciudad Victoria para cumplir con su compromiso en la Copa MX ante el Correcaminos.

Nico Sánchez dijo que enfrentarán este partido con total seriedad, a pesar de ya estar prácticamente calificados.

El argentino fue el autor del gol en el triunfo contra el Atlas, de penal, un tema que se ha vuelto complicado para los Rayados.

“Se ha creado una psicosis por el tema de los penales, y por eso es que yo decidí patear, porque me sentía confiado.

Quizá el día de mañana o el fin de semana haya otro penal y no me sienta confiado, no me tengo que acercar, le tendremos la confianza a otro compañero, esperemos romper esta mala racha”, dijo.

