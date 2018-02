VIDEO: Sergio Pérez desnuda el monoplaza de Force India

El nuevo monoplaza de Force India fue presentado. El automóvil que manejará el piloto mexicano Sergio Pérez en la temporada 2018 de la Fórmula 1 se dio a conocer y cuenta con varias sorpresas como el patrocinio de la gasolinera Pemex, que tendrá un especial lugar dentro de los logos de los demás patrocinadores.

Relive the moment @SChecoPerez and @OconEsteban unveiled their new car for 2018, the VJM11! 🎥 Footage courtesy of the lovely folks at @F1 pic.twitter.com/pkOo6UIKxK — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) February 26, 2018

El director de Pemex, Carlos Alberto Treviño, habló sobre el nuevo reto dentro del deporte de la velocidad y aseguró que “estamos muy orgullosos de anunciar nuestra asociación con Sahara Force India en vísperas de la nueva temporada de la Fórmula 1”.

“We didn’t complete a huge number of laps today, but that’s often the case with a new car. The laps we did complete were positive: the car has clearly taken some good steps forward.”@NMazepin was the first to drive the VJM11 in Barcelona. Full report: https://t.co/e83AK57zjg pic.twitter.com/fmUYW18Gab — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) February 26, 2018

Dicho vehículo lleva por nombre VJM11 y destaca por el color rosa con vivos en blanco. Hay que tener en claro que no es la primera ocasión que dicho auto se viste de ese color, pues en el periodo pasado también se pintó del mismo tono, pero ahora ocupa mucho más espacio.

“I’m obviously glad to see the VJM11 break cover. It took hard work by the whole team but now we’re here and we are all looking forward to finally seeing the car run." Technical Director, Andrew Green, is proud of the team's work done by the team. Read: https://t.co/OWGR5KZvLV pic.twitter.com/2PwZSTzU90 — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) February 26, 2018

