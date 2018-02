Conejita de playboy se ofrece para consolar a Icardi por infidelidad de Wanda Nara

En días pasados empezó a circular la versión de que existen unos audios donde Wanda Nara habría engañado al futbolista del Inter de Milán, Mauro icardi, por lo que la bella modelo April Summers y fiel seguidora del equipo italiano, parece que no pierde el tiempo y ya le envió un emotivo mensaje al futbolista argentino.

A través de su cuenta de Twitter, Summers mostró incredula sobre la supuesta infidelidad de Wanda, sin embargo ‘por si las dudas’ le dedicó una publicación al atacante de los nerazzurros en caso de que necesite un ‘hombro para llorar’: "¿La esposa de Icardi lo engañó con Brozovic? Vamos chicos, esto es bastante ridículo, pero si es cierto aquí estoy Icardi", escribió.

Por el momento ni Wanda Nara ni icardi se han manifestado al respecto, pero es un hecho que su relación siempre ha estado en el ‘ojo del huracán’, ya que hace algunos años Wanda era esposa de Maxi López, quien a su vez sostenía una amistad con Mauro Icardi, pero bastó con un poco de convivencia para que el matrimonio se rompiera y una nueva relación surgiera entre Wanda Nara y el futbolista.

Dear #icardi if such evil rumours are true , you can cry on my shoulder baby 💋 pic.twitter.com/4O5ATFxI3I — April Summers (@april_summerz) February 28, 2018

Wait what ?! #icardi wife cheated on him with #brozovic 😂? Come on guys this is pretty ridiculous, but if true here I am #icardi 😘 pic.twitter.com/qXMCG7InXm — April Summers (@april_summerz) February 28, 2018

So as long as #icardi remains at #inter , I'm going to be his #1 fan and his manager is just going to have to deal with that #forzainter #SerieATIM pic.twitter.com/wXRcmPugAR — April Summers (@april_summerz) February 1, 2018

If #icardi Manager wants to lie and pretend they are interisti for long term !! I am sure the manger will not be happy when I go to icardi pic.twitter.com/GMd4077U5G — April Summers (@april_summerz) January 30, 2018